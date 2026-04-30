Miguel Bosé en Tegucigalpa: ¿Cuándo y dónde será el concierto del "amante bandido"?

Tegucigalpa se prepara para recibir este sábado 2 de mayo a una de las figuras más icónicas de la música en español; vuelve el "Amante bandido", vuelve Miguel Bosé.
El cantautor se presentará en el Palacio Universitario de los Deportes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Polideportivo-UNAH) a partir de las 9:30 de la noche.
Lo hará como parte de su “Bosé importante tour 2026”, la gira con la que recorre Latinoamérica en un momento especialmente simbólico: la celebración de sus 70 años de vida.
Más que una fecha dentro de su calendario internacional, el concierto en Honduras representa una parada significativa en una etapa profundamente conmemorativa para el artista, quien continúa demostrando por qué sigue siendo una de las voces más influyentes y camaleónicas del pop en español.
Con siete décadas de vida y una trayectoria que ha atravesado generaciones, Bosé convierte esta gira en una celebración de legado, permanencia y evolución.
Su paso por Tegucigalpa promete ser un viaje por los grandes momentos de su carrera, con clásicos que han marcado a millones de seguidores como "Amante bandido", "Morena mía", "Si tú no vuelves", "Nada particular" y "Te amaré".
Los precios de la boletería oscilan entre los 1,700 y los 7,500 lempiras, con descuentos del 10% en clientes tarjetahabientes de Bac Credomatic.
Las entradas están a la venta a través de eticket, tanto en su página web como en los kioscos físicos habilitados en diferentes centros comerciales.
Miguel Bosé ha construido una carrera basada en la reinvención constante, fusionando música, estilo, teatralidad y una identidad única que lo convirtió en un referente indispensable de la cultura pop iberoamericana.
Su llegada a Honduras también genera expectativa por el componente emocional de esta gira: celebrar 70 años de vida sobre el escenario implica honrar no solo su música, sino también la historia de un artista que ha sabido mantenerse relevante en una industria cambiante.
Para el público hondureño, la cita del sábado representa mucho más que un concierto; será la oportunidad de reencontrarse con una leyenda viva, en un espectáculo donde la madurez, la experiencia y el carisma de Bosé convergen con décadas de éxitos.
Este 2 de mayo, Tegucigalpa será escenario de una noche especial: la celebración de la vida, la trayectoria y la vigencia de Miguel Bosé.