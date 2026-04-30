Estrenos de mayo: las 10 series más esperadas en las plataformas streaming

Spider-Noir (Prime Video - 27 mayo). La esperada ‘Spider-Noir’, protagonizada por Nicolas Cage en su primer gran papel en una serie, se podrá ver en dos versiones visuales: 'Auténtica Blanco y Negro' o 'True-Hue a Todo Color', a gusto del espectador. Basada en un universo alternativo dentro de la saga de Spider-Man, la historia sigue a Ben Reilly, un detective privado en el Nueva York de los años 30 que se enfrenta a su pasado tras una tragedia personal.