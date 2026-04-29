La literatura juvenil y su rentable impulso en streaming

Más allá de esas historias, otros títulos que conquistaron las listas de libros más vendidos en español también encontraron en Netflix un nuevo alcance, hasta convertirse en auténticos fenómenos de audiencia. Entre ellos: “Sombra y hueso”, la adaptación de Grishaverse, firmado por Leigh Bardugo, construyó un universo de fantasía juvenil con dos temporadas que atraparon a millones de seguidores.