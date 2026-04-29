La literatura juvenil y su rentable impulso en streaming

Hubo un momento en que adaptar una novela juvenil para televisión parecía una apuesta menor. Hoy, ese mismo movimiento puede catapultar a una plataforma al primer puesto en más de 100 países.
Netflix fue la primera en entenderlo. Su trilogía “A todos los chicos de los que me enamoré”, sobre Lara Jean y sus cartas secretas, sigue apareciendo en las listas de las más vistas años después de su estreno.
Su secuela, “Besos, Kitty”, acumuló casi 13 millones de visualizaciones en cuatro días.
“Bridgerton”, adaptación de las novelas de Julia Quinn, superó los 39 millones en el mismo período con su cuarta temporada.
Heartstopper, “Por siempre”, “Bailando sobre hielo” y “Más que rivales” completan una apuesta que dejó de ser experimental para convertirse en una estrategia central.
Prime Video siguió el mismo camino. La saga “Culpables”, de Mercedes Ron, adaptada con “Culpa mía”, se convirtió en la película de habla no inglesa más vista en la historia de la plataforma. Por su parte, “Rojo, blanco y sangre azul” debutó en el top uno.
El romance entre Ruby y James en Maxton Hall también debutó en el puesto número uno en más de 120 países.
Más allá de esas historias, otros títulos que conquistaron las listas de libros más vendidos en español también encontraron en Netflix un nuevo alcance, hasta convertirse en auténticos fenómenos de audiencia. Entre ellos: “Sombra y hueso”, la adaptación de Grishaverse, firmado por Leigh Bardugo, construyó un universo de fantasía juvenil con dos temporadas que atraparon a millones de seguidores.
“Valeria”, basada en la saga de Elísabet Benavent, la serie sigue a una escritora en crisis creativa y sentimental. La producción logró consolidarse en el catálogo de la “N” roja.
“A través de mi ventana”: La adaptación de la novela de Ariana Godoy sobre el amor entre Raquel y Ares se convirtió en uno de los mayores fenómenos juveniles.
Antes de que Netflix comprara los derechos de “Bridgerton” o Prime Video apostara por “Culpa mía”, novelas como “Cincuenta sombras de Grey” y “Yo antes de ti” probaron en los cines que el romance literario tenía un público fiel y masivo.
Esa certeza fue el primer empujón para que las plataformas voltearan la mirada hacia las estanterías de ficción romántica.