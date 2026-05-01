  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Multitudinaria participación: calles llenas en la marcha del Día del Trabajador en Honduras

Con una masiva participación de trabajadores, sindicatos y gremios, las principales calles del país se llenaron este 1 de mayo durante la marcha del Día del Trabajador en Honduras

  • Actualizado: 01 de mayo de 2026 a las 11:14
Multitudinaria participación: calles llenas en la marcha del Día del Trabajador en Honduras
1 de 10

Son diferentes sindicatos los que se han hecho presentes en la movilización, cada uno con sus propias peticiones. Sectores de salud, educación y obreros han dicho presente en esta jornada de conmemoración.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Multitudinaria participación: calles llenas en la marcha del Día del Trabajador en Honduras
2 de 10

La marcha se observa nutrida y los trabajadores participan motivados, recordando esta importante fecha mientras alzan sus voces de protesta y exigencia.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Multitudinaria participación: calles llenas en la marcha del Día del Trabajador en Honduras
3 de 10

El punto de inicio de la movilización se desarrolla en la capital, sin embargo, en San Pedro Sula, La Ceiba y otras ciudades del país el ambiente es similar, con concentraciones y marchas en simultáneo.

 Foto: Marbin López/ EL HERALDO
Multitudinaria participación: calles llenas en la marcha del Día del Trabajador en Honduras
4 de 10

Mientras algunos portan pancartas con mensajes y solicitudes, otros también aprovechan para cuestionar a la clase política hondureña.

 Foto: Marbin López/ EL HERALDO
Multitudinaria participación: calles llenas en la marcha del Día del Trabajador en Honduras
5 de 10

En el lugar se ha visto la presencia de maestros, enfermeros y reconocidos sindicatos como Sitraunah, Sitraihss y Stibys.

 Foto: Marbin López/ EL HERALDO
Multitudinaria participación: calles llenas en la marcha del Día del Trabajador en Honduras
6 de 10

El sindicato del Hospital Escuela también dijo presente, exigiendo el abastecimiento de medicamentos para la atención de los pacientes.

 Foto: Marbin López/ EL HERALDO
Multitudinaria participación: calles llenas en la marcha del Día del Trabajador en Honduras
7 de 10

Con banderas de Honduras, pancartas y pitos, la movilización arrancó alrededor de las 8:00 de la mañana.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Multitudinaria participación: calles llenas en la marcha del Día del Trabajador en Honduras
8 de 10

Los sindicatos, gremios y trabajadores se concentraron desde tempranas horas en los distintos puntos establecidos para la marcha.

 Foto: Marbin López/ EL HERALDO
Multitudinaria participación: calles llenas en la marcha del Día del Trabajador en Honduras
9 de 10

Las movilizaciones se desarrollan bajo un fuerte resguardo policial, que acompaña el recorrido para garantizar el orden y la seguridad.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Multitudinaria participación: calles llenas en la marcha del Día del Trabajador en Honduras
10 de 10

Entre las principales demandas destacan el aumento salarial, la reducción en los precios de los combustibles y medidas urgentes para frenar el encarecimiento de la canasta básica, que continúa afectando a miles de familias hondureñas.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Cargar más fotos