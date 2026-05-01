Multitudinaria participación: calles llenas en la marcha del Día del Trabajador en Honduras

Son diferentes sindicatos los que se han hecho presentes en la movilización, cada uno con sus propias peticiones. Sectores de salud, educación y obreros han dicho presente en esta jornada de conmemoración.
La marcha se observa nutrida y los trabajadores participan motivados, recordando esta importante fecha mientras alzan sus voces de protesta y exigencia.
El punto de inicio de la movilización se desarrolla en la capital, sin embargo, en San Pedro Sula, La Ceiba y otras ciudades del país el ambiente es similar, con concentraciones y marchas en simultáneo.
Mientras algunos portan pancartas con mensajes y solicitudes, otros también aprovechan para cuestionar a la clase política hondureña.
En el lugar se ha visto la presencia de maestros, enfermeros y reconocidos sindicatos como Sitraunah, Sitraihss y Stibys.
El sindicato del Hospital Escuela también dijo presente, exigiendo el abastecimiento de medicamentos para la atención de los pacientes.
Con banderas de Honduras, pancartas y pitos, la movilización arrancó alrededor de las 8:00 de la mañana.
Los sindicatos, gremios y trabajadores se concentraron desde tempranas horas en los distintos puntos establecidos para la marcha.
Las movilizaciones se desarrollan bajo un fuerte resguardo policial, que acompaña el recorrido para garantizar el orden y la seguridad.
Entre las principales demandas destacan el aumento salarial, la reducción en los precios de los combustibles y medidas urgentes para frenar el encarecimiento de la canasta básica, que continúa afectando a miles de familias hondureñas.