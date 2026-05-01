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Con pancartas y exigencia de sus derechos, cientos marchan el Día del Trabajador en SPS

Los manifestantes recorren las principales calles exigiendo respeto a derechos laborales, salarios dignos y fin a despidos injustificados

  • Actualizado: 01 de mayo de 2026 a las 10:33
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Miles de personas salieron a las calles este viernes 1 de mayo en San Pedro Sula para conmemorar el Día Internacional del Trabajador con una masiva movilización.

 Foto: Neptalí Romero | El Heraldo
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Desde tempranas horas, trabajadores, sindicatos y ciudadanos comenzaron a concentrarse en distintos puntos de la ciudad para participar en la jornada.

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La marcha principal inició a las 8:30 de la mañana en el bulevar del Este, a la altura del puente a desnivel frente a Mega Mall.

 Foto: Neptalí Romero | El Heraldo
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Desde ahí, los manifestantes avanzaron por la primera calle hasta dirigirse hacia el parque central, punto final del recorrido.

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Durante la movilización, los participantes portaban pancartas y consignas enfocadas en la defensa de los derechos laborales.

 Foto: Neptalí Romero | El Heraldo
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“No a la masacre laboral”, “también es corrupción apropiarse de los salarios y prestaciones” y “hoy tenés derechos, mañana es incierto” fueron algunos de los mensajes visibles en la marcha.

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Los trabajadores exigieron a las empresas respetar las condiciones laborales, evitar despidos injustificados y garantizar salarios acordes al costo de vida.

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También reclamaron mayor estabilidad laboral y mejores condiciones en sectores donde predomina la informalidad.

 Foto: Neptalí Romero | El Heraldo
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El ambiente de la movilización se desarrolla de forma pacífica, con presencia de distintos grupos organizados que acompañaron la jornada.

 Foto: Neptalí Romero | El Heraldo
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El Primero de Mayo se recuerda como una fecha que conmemora la lucha histórica por derechos laborales como jornadas justas, condiciones seguras y remuneraciones dignas.

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La fecha también sirve como espacio para visibilizar problemáticas actuales como el empleo precario.

 Foto: Neptalí Romero | El Heraldo
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La población también expone la falta de oportunidades y la desigualdad en el ámbito laboral.

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En el litoral atlántico, más de treinta sindicatos también se movilizaron este 1 de mayo para conmemorar el Día del Trabajador.

 Foto: Carlos Molina | El Heraldo
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La jornada inició a las 8:00 de la mañana en la plaza Las Banderas de La Ceiba y continuó por la avenida San Isidro hasta el parque central, donde se leyó un manifiesto conjunto.

 Foto: Carlos Molina | El Heraldo
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