Con pancartas y exigencia de sus derechos, cientos marchan el Día del Trabajador en SPS

Miles de personas salieron a las calles este viernes 1 de mayo en San Pedro Sula para conmemorar el Día Internacional del Trabajador con una masiva movilización.
Desde tempranas horas, trabajadores, sindicatos y ciudadanos comenzaron a concentrarse en distintos puntos de la ciudad para participar en la jornada.
La marcha principal inició a las 8:30 de la mañana en el bulevar del Este, a la altura del puente a desnivel frente a Mega Mall.
Desde ahí, los manifestantes avanzaron por la primera calle hasta dirigirse hacia el parque central, punto final del recorrido.
Durante la movilización, los participantes portaban pancartas y consignas enfocadas en la defensa de los derechos laborales.
“No a la masacre laboral”, “también es corrupción apropiarse de los salarios y prestaciones” y “hoy tenés derechos, mañana es incierto” fueron algunos de los mensajes visibles en la marcha.
Los trabajadores exigieron a las empresas respetar las condiciones laborales, evitar despidos injustificados y garantizar salarios acordes al costo de vida.
También reclamaron mayor estabilidad laboral y mejores condiciones en sectores donde predomina la informalidad.
El ambiente de la movilización se desarrolla de forma pacífica, con presencia de distintos grupos organizados que acompañaron la jornada.
El Primero de Mayo se recuerda como una fecha que conmemora la lucha histórica por derechos laborales como jornadas justas, condiciones seguras y remuneraciones dignas.
La fecha también sirve como espacio para visibilizar problemáticas actuales como el empleo precario.
La población también expone la falta de oportunidades y la desigualdad en el ámbito laboral.
En el litoral atlántico, más de treinta sindicatos también se movilizaron este 1 de mayo para conmemorar el Día del Trabajador.
La jornada inició a las 8:00 de la mañana en la plaza Las Banderas de La Ceiba y continuó por la avenida San Isidro hasta el parque central, donde se leyó un manifiesto conjunto.