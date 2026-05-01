  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Queman monigote de Donald Trump durante marcha del Día del Trabajador en SPS

Durante la marcha del Día del Trabajador en San Pedro Sula, manifestantes incendiaron un monigote del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de las expresiones de protesta

  • Actualizado: 01 de mayo de 2026 a las 10:16
Queman monigote de Donald Trump durante marcha del Día del Trabajador en SPS
1 de 10

Los trabajadores, gremios y sindicatos salieron a las calles este viernes 1 de mayo para conmemorar el Día del Trabajador en Honduras, pero en San Pedro Sula se registró un hecho inusual durante la jornada.

 Foto: Neptalí Romero / El Heraldo
Queman monigote de Donald Trump durante marcha del Día del Trabajador en SPS
2 de 10

Un monigote del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desfiló por las calles sanpedranas como parte de las expresiones de protesta de los manifestantes.

 Foto: Neptalí Romero / El Heraldo
Queman monigote de Donald Trump durante marcha del Día del Trabajador en SPS
3 de 10

El monigote con caracteristicas similares, simulaba la figura de Donald Trump, pero posteriormente fue incendiado por los participantes de la marcha.

 Foto: Neptalí Romero / El Heraldo
Queman monigote de Donald Trump durante marcha del Día del Trabajador en SPS
4 de 10

El muñeco del mandatario estadounidense desapareció rápidamente entre las llamas, ya que aparentemente estaba elaborado con papel y material inflamable.

 Foto: Neptalí Romero / El Heraldo
Queman monigote de Donald Trump durante marcha del Día del Trabajador en SPS
5 de 10

Varias personas presentes en el lugar grabaron y celebraron el momento en que el monigote fue incendiado durante la movilización.

 Foto: Neptalí Romero / El Heraldo
Queman monigote de Donald Trump durante marcha del Día del Trabajador en SPS
6 de 10

En el contexto político, se recordó que el presidente Donald Trump, durante su campaña, manifestó su apoyo al actual presidente hondureño Nasry Asfura.

 Foto: Neptalí Romero / El Heraldo
Queman monigote de Donald Trump durante marcha del Día del Trabajador en SPS
7 de 10

Por otra parte, en Tegucigalpa también se reportó la presencia de figuras políticas como el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, entre otros dirigentes.

 Foto: Neptalí Romero / El Heraldo
Queman monigote de Donald Trump durante marcha del Día del Trabajador en SPS
8 de 10

Las movilizaciones del 1 de mayo se desarrollaron en distintas ciudades del país con masivas concentraciones de trabajadores que exigieron mejoras laborales, aumento salarial y reducción del costo de la canasta básica.

 Foto: Neptalí Romero / El Heraldo
Queman monigote de Donald Trump durante marcha del Día del Trabajador en SPS
9 de 10

En la capital, los sindicatos avanzaron por las principales calles con pancartas, banderas y consignas, bajo un fuerte resguardo policial que acompañó todo el recorrido.

 Foto: Neptalí Romero / El Heraldo
Queman monigote de Donald Trump durante marcha del Día del Trabajador en SPS
10 de 10

En San Pedro Sula, además de la protesta simbólica con el monigote, los manifestantes también expresaron su descontento por la situación económica del país y la falta de oportunidades laborales.

 Foto: Neptalí Romero / El Heraldo
Cargar más fotos