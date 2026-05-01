Queman monigote de Donald Trump durante marcha del Día del Trabajador en SPS

Los trabajadores, gremios y sindicatos salieron a las calles este viernes 1 de mayo para conmemorar el Día del Trabajador en Honduras, pero en San Pedro Sula se registró un hecho inusual durante la jornada.
Un monigote del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desfiló por las calles sanpedranas como parte de las expresiones de protesta de los manifestantes.
El monigote con caracteristicas similares, simulaba la figura de Donald Trump, pero posteriormente fue incendiado por los participantes de la marcha.
El muñeco del mandatario estadounidense desapareció rápidamente entre las llamas, ya que aparentemente estaba elaborado con papel y material inflamable.
Varias personas presentes en el lugar grabaron y celebraron el momento en que el monigote fue incendiado durante la movilización.
En el contexto político, se recordó que el presidente Donald Trump, durante su campaña, manifestó su apoyo al actual presidente hondureño Nasry Asfura.
Por otra parte, en Tegucigalpa también se reportó la presencia de figuras políticas como el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, entre otros dirigentes.
Las movilizaciones del 1 de mayo se desarrollaron en distintas ciudades del país con masivas concentraciones de trabajadores que exigieron mejoras laborales, aumento salarial y reducción del costo de la canasta básica.
En la capital, los sindicatos avanzaron por las principales calles con pancartas, banderas y consignas, bajo un fuerte resguardo policial que acompañó todo el recorrido.
En San Pedro Sula, además de la protesta simbólica con el monigote, los manifestantes también expresaron su descontento por la situación económica del país y la falta de oportunidades laborales.