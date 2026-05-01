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Temperaturas máximas de 40 grados: ¿dónde hará más calor este 1 de mayo en Honduras?

Altas temperaturas seguirán registrándose en varios departamentos del país, aunque se esperan precipitaciones débiles en algunas zonas. Así estarán las temperaturas

  • Actualizado: 01 de mayo de 2026 a las 07:30
Temperaturas máximas de 40 grados: ¿dónde hará más calor este 1 de mayo en Honduras?
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Las condiciones secas y cálidas continúan predominando en la mayor parte del territorio nacional este viernes 1 de mayo, manteniendo un ambiente caluroso durante el día en varias regiones del país.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
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Sin embargo, el transporte de humedad proveniente del mar Caribe favorecerá la presencia de precipitaciones débiles y muy aisladas en zonas montañosas de las regiones del norte y oriente, según informó Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

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De igual forma, para horas de la tarde se prevé que la brisa proveniente del océano Pacífico genere lluvias débiles y dispersas en sectores del suroccidente del país.

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¿Cómo estarán las temperaturas? En la zona norte, Atlántida registrará temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 22, mientras que Colón alcanzará una máxima de 33 y una mínima de 23 grados.

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En el departamento de Cortés se esperan temperaturas máximas de 34 grados y mínimas de 24, manteniendo un ambiente caluroso durante la jornada.

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Para el occidente, Copán tendrá una máxima de 32 grados y mínima de 18, mientras que Lempira registrará máximas de 32 y mínimas de 20 grados.

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En la región sur, Choluteca alcanzará temperaturas de hasta 41 grados como máxima y 25 como mínima, siendo una de las zonas más calurosas del país, al igual que Valle con máximas de 41 y mínimas de 24 grados.

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En el centro del país, Francisco Morazán presentará una máxima de 32 grados y mínima de 18, con probabilidad de lluvias débiles en horas de la tarde.

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En la zona oriental, Olancho registrará temperaturas máximas de 34 grados y mínimas de 22, mientras que El Paraíso tendrá una máxima de 31 y mínima de 19 grados, con condiciones similares de calor y posibles lluvias aisladas.

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Finalmente, en Gracias a Dios e Islas de la Bahía también se prevén condiciones inestables con probabilidad de lluvias, registrando temperaturas máximas de 31 grados y mínimas entre 24 y 26 grados, respectivamente.

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