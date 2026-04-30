Escaparon por una ventana: hondureños narran horror al ser reclutados bajo engaños para pelear en guerra Rusia-Ucrania

Siete hondureños salieron de su país en busca de una oportunidad de empleo en Rusia, en áreas como la agricultura, albañilería y fontanería, pero al llegar allá se dieron cuenta de que las promesas laborales eran en realidad una trampa para arrastrarlos a un macabro plan, del cual solo cinco de ellos lograron escapar.
Desde Cantarranas, Francisco Morazán, en la zona central de Honduras, salió Olvin David Banegas Palma junto a su hermano Ricardo Alfredo Banegas Palma, luego de que una supuesta agencia internacional de trabajo les prometiera oportunidades laborales en Rusia.
Junto a ellos dos iban Yimi Alexander Baca Vásquez y Luis Dubón Flores, ambos residentes en Tegucigalpa, la capital de Honduras; además iban Marvin Said Baca García, José Sánchez y Óscar Armando Arguijo. Todos salieron de Honduras el 24 de abril de 2026.
Desde un inicio, la oferta laboral fue manejada mediante mensajes. "Nos contactaron por WhatsApp directamente... (nos dijeron) 'Somos una agencia' y cosas así, pues llegaron a nosotros. Después nos ofrecieron trabajo en cosas que no aceptamos y por eso estamos siendo perseguidos", detalló Olvin en referencia a la forma en la que los convencieron de viajar y luego, estando en Rusia, los quisieron involucrar en otras actividades.
El hondureño detalló que las personas que entablaron conversaciones con ellos vía WhatsApp solo se identificaban únicamente como "Alexandra", "Kraken" y "Mostafa". "Kraken" y "Alexandra", al parecer, son colombianos, por el acento que tienen ellos", indicó.
“Nos dieron facilidades para que nos pagaran los pasaportes. Viajamos a Panamá, luego de Panamá a Bogotá y de Bogotá a París. Luego a Estambul y de ahí directamente a Moscú”, indicó sobre la ruta que siguieron para ir a los empleos prometidos.
"Nos dijeron que nos iba a recibir una persona con X características, llamada María; nos recibió muy bien, nos compró panes, refrescos y agua", contó. Fue después de eso cuando la pesadilla comenzó.
"Estábamos en un edificio que estaba vigilado con cámaras, puertas con seguro eléctrico. Nos privaron de nuestros documentos, nos quitaron los pasaportes, nos quitaron el salvoconducto que nos permite estar legales aquí en Rusia", dijo el hondureño.
Según el relato dado por el catracho, en ese lugar les dijeron que debían pelear como parte del ejército ruso en la guerra contra Ucrania. Llegando a Moscú, solo tuvo claro una cosa: “No veníamos en calidad de obreros ni albañiles, veníamos en calidad de mercenarios, a matar gente y enlistarnos en la guerra.”
"Llegaba un ruso, con traductores, nunca quedamos a saber su nombre. Recordemos que ellos hablan un idioma distinto al de nosotros, pueden andar su nombre en gafetes y no sabemos qué dicen. Nos maltrataban psicológicamente y físicamente también porque ni bañarnos nos dejaban. Estaban cerradas las puertas con llave", aseguró.
Afortunadamente, lograron huir: "Nos escapamos de un segundo nivel, por unas ventanas, tenemos tres días de haber escapado", dijo Olvin este 30 de abril. Aunque lamentablemente, dos compatriotas no pudieron hacerlo.
Olvin dijo que José Sánchez y Óscar Armando Arguijo no pudieron saltar por la ventana, debido a su edad. Según sus cálculos podrían tener alrededor de 55 o 56 años.
Tras lograr escapar, los cinco hondureños se pusieron en contacto con un representante diplomático de Honduras en Rusia y él los puso a salvo. "El cónsul de acá, Fredy Zelaya, él se ha portado excelente, nos alimentó, nos preguntó si necesitamos algún medicamento y nos consiguió el albergue para poder está acá en una iglesia, escondidos, sin temor, sin salir", detalló.
Esta imagen muestra las fotografías de Yimi Alexander Baca, Marvin Sair Baca y Olvin David Banegas.
Ellos son Ricardo Alfredo Banegas y Luis Alonso Dubón. Los cinco hondureños que lograron escapar de la red que los llevó bajo engaños de trabajo a Rusia para luego intentar enviarlos a combatir en la guerra contra Ucrania.
Ahora, los catrachos piden la ayuda de Cancillería para poder volver a su país y para rastrear la ubicación de los otros dos hondureños que aún están cautivos en las garras de los criminales. También, alertaron a todas las personas para no caer en estos engaños, pues ellos no fueron las únicas víctimas. “Están utilizando este medio y nos mandan al frente de los conflictos que están teniendo con Ucrania. Aquí van a perecer bastantes hermanos, hay de otros países como Perú, hay bolivianos que han sido engañados", explicó.