Escaparon por una ventana: hondureños narran horror al ser reclutados bajo engaños para pelear en guerra Rusia-Ucrania

Ahora, los catrachos piden la ayuda de Cancillería para poder volver a su país y para rastrear la ubicación de los otros dos hondureños que aún están cautivos en las garras de los criminales. También, alertaron a todas las personas para no caer en estos engaños, pues ellos no fueron las únicas víctimas. “Están utilizando este medio y nos mandan al frente de los conflictos que están teniendo con Ucrania. Aquí van a perecer bastantes hermanos, hay de otros países como Perú, hay bolivianos que han sido engañados", explicó.