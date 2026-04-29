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Trabajadores afinan detalles para la marcha del 1 de Mayo

El ambiente previo se llena de expectativa mientras los sindicatos preparan cada detalle para una jornada que promete ser multitudinaria.

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 20:22
Trabajadores afinan detalles para la marcha del 1 de Mayo
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Trabajadores ya elaboran pancartas y mantas con mensajes de exigencia, plasmando en cada trazo las demandas que llevarán a las calles este 1 de mayo, Día del Trabajador hondureño.

Foto: Emilio Flores/EL HERALDO.
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En sedes sindicales y espacios improvisados, obreros afinan consignas que reflejan la lucha por salarios dignos y estabilidad laboral.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO.
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Entre pintura, telas y cartulinas, los sindicatos ultiman detalles de los materiales que acompañarán la marcha del Día del Trabajador.

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Dirigentes y agremiados coordinan la logística del recorrido que iniciará en el bulevar Comunidad Económica Europea, a la altura del Stibys.
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Camisetas, banderas y mantas comienzan a tomar protagonismo como símbolos de identidad y unidad entre los distintos sectores laborales.
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Desde el barrio La Granja, frente al IHSS, los trabajadores organizan los pormenores del encuentro para concentrarse desde antes del amanecer.
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La Ley del Empleo a tiempo parcial es uno de los temas que más se estará viendo en las mantas que se enarbolarán este viernes 1 de mayo.
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En reuniones previas, los trabajadores afinan el pliego de demandas que incluye empleo digno, acceso a salud y educación de calidad, entre otras necesidades desatendidas.

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El ambiente previo se llena de expectativa mientras los sindicatos preparan cada detalle para una jornada que promete ser multitudinaria.
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En ciudades como San Pedro Sula, La Ceiba, Comayagua y Copán, también se replican los preparativos para las marchas simultáneas.
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Las consignas que se escribirán en pancartas evocan luchas históricas como la huelga bananera de 1954, símbolo de derechos conquistados.
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Cada preparación refleja el espíritu del movimiento obrero, inspirado en los Mártires de Chicago, que sigue vigente en cada 1 de mayo.
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