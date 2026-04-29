Trabajadores afinan detalles para la marcha del 1 de Mayo

Trabajadores ya elaboran pancartas y mantas con mensajes de exigencia, plasmando en cada trazo las demandas que llevarán a las calles este 1 de mayo, Día del Trabajador hondureño.
En sedes sindicales y espacios improvisados, obreros afinan consignas que reflejan la lucha por salarios dignos y estabilidad laboral.
Entre pintura, telas y cartulinas, los sindicatos ultiman detalles de los materiales que acompañarán la marcha del Día del Trabajador.
Dirigentes y agremiados coordinan la logística del recorrido que iniciará en el bulevar Comunidad Económica Europea, a la altura del Stibys.
Camisetas, banderas y mantas comienzan a tomar protagonismo como símbolos de identidad y unidad entre los distintos sectores laborales.
Desde el barrio La Granja, frente al IHSS, los trabajadores organizan los pormenores del encuentro para concentrarse desde antes del amanecer.
La Ley del Empleo a tiempo parcial es uno de los temas que más se estará viendo en las mantas que se enarbolarán este viernes 1 de mayo.
En reuniones previas, los trabajadores afinan el pliego de demandas que incluye empleo digno, acceso a salud y educación de calidad, entre otras necesidades desatendidas.
El ambiente previo se llena de expectativa mientras los sindicatos preparan cada detalle para una jornada que promete ser multitudinaria.
En ciudades como San Pedro Sula, La Ceiba, Comayagua y Copán, también se replican los preparativos para las marchas simultáneas.
Las consignas que se escribirán en pancartas evocan luchas históricas como la huelga bananera de 1954, símbolo de derechos conquistados.
Cada preparación refleja el espíritu del movimiento obrero, inspirado en los Mártires de Chicago, que sigue vigente en cada 1 de mayo.