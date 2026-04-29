Fracturas en las vértebras y en UCI: ¿cuál es el estado de salud del doctor Sergio Bendaña?

El reconocido ginecólogo hondureño Sergio Arturo Bendaña Cardona permanece en estado delicado bajo estricta vigilancia médica en San Pedro Sula, tras sufrir un accidente en motocicleta el pasado domingo. ¿Cuál es el estado de salud actual?
El especialista fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde continúa siendo monitoreado de forma constante debido a la gravedad de sus lesiones.
De acuerdo con información confirmada por el doctor Arturo "Tuky" Bendaña, su hijo presenta fracturas en seis vértebras, un diagnóstico que lo mantiene bajo cuidados.
“Tuky” Bendaña explicó en declaraciones a Diario La Prensa que el proceso de su recuperación avanza de forma estable, aunque es bastante lenta.
Sin embargo, pese al cuadro clínico, hay señales alentadoras. Su esposa, Yanira Fernández, detalló que las vértebras se encuentran alineadas, un factor clave para evitar complicaciones neurológicas.
En las últimas horas, el doctor ha comenzado a mostrar movilidad en brazos y piernas, lo que representa un avance significativo tras haber presentado una pérdida temporal de movimiento producto del impacto.
El accidente de Sergio Bendaña ocurrió mientras participaba en una actividad de motocross en Choloma, Cortés, cuando perdió el control de su motocicleta al intentar superar un obstáculo.
Según relató su esposa, el propio Bendaña logró comunicarse tras el incidente y dio indicaciones a las personas que lo auxiliaron.
El médico fue ingresado a la Clínica Bendaña, donde permanece bajo atención especializada en un entorno ligado a su familia.
Mientras continúa su recuperación, familiares han agradecido las muestras de apoyo y oraciones, a la espera de definir los próximos pasos en su tratamiento médico.