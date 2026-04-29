  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Fracturas en las vértebras y en UCI: ¿cuál es el estado de salud del doctor Sergio Bendaña?

El padre de Sergio, el doctor Arturo “Tuky” Bendaña, explicó la condición en la que se encuentra su hijo tras sufrir un accidente mientras practicaba motocross

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 08:20
Fracturas en las vértebras y en UCI: ¿cuál es el estado de salud del doctor Sergio Bendaña?
1 de 10

El reconocido ginecólogo hondureño Sergio Arturo Bendaña Cardona permanece en estado delicado bajo estricta vigilancia médica en San Pedro Sula, tras sufrir un accidente en motocicleta el pasado domingo. ¿Cuál es el estado de salud actual?

Foto: Cortesía
Fracturas en las vértebras y en UCI: ¿cuál es el estado de salud del doctor Sergio Bendaña?
2 de 10

El especialista fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde continúa siendo monitoreado de forma constante debido a la gravedad de sus lesiones.

 Foto: Cortesía
Fracturas en las vértebras y en UCI: ¿cuál es el estado de salud del doctor Sergio Bendaña?
3 de 10

De acuerdo con información confirmada por el doctor Arturo "Tuky" Bendaña, su hijo presenta fracturas en seis vértebras, un diagnóstico que lo mantiene bajo cuidados.

Foto: Cortesía
Fracturas en las vértebras y en UCI: ¿cuál es el estado de salud del doctor Sergio Bendaña?
4 de 10

“Tuky” Bendaña explicó en declaraciones a Diario La Prensa que el proceso de su recuperación avanza de forma estable, aunque es bastante lenta.

 Foto: Cortesía
Fracturas en las vértebras y en UCI: ¿cuál es el estado de salud del doctor Sergio Bendaña?
5 de 10

Sin embargo, pese al cuadro clínico, hay señales alentadoras. Su esposa, Yanira Fernández, detalló que las vértebras se encuentran alineadas, un factor clave para evitar complicaciones neurológicas.

 Foto: Cortesía
Fracturas en las vértebras y en UCI: ¿cuál es el estado de salud del doctor Sergio Bendaña?
6 de 10

En las últimas horas, el doctor ha comenzado a mostrar movilidad en brazos y piernas, lo que representa un avance significativo tras haber presentado una pérdida temporal de movimiento producto del impacto.

 Foto: Cortesía
Fracturas en las vértebras y en UCI: ¿cuál es el estado de salud del doctor Sergio Bendaña?
7 de 10

El accidente de Sergio Bendaña ocurrió mientras participaba en una actividad de motocross en Choloma, Cortés, cuando perdió el control de su motocicleta al intentar superar un obstáculo.

 Foto: Cortesía
Fracturas en las vértebras y en UCI: ¿cuál es el estado de salud del doctor Sergio Bendaña?
8 de 10

Según relató su esposa, el propio Bendaña logró comunicarse tras el incidente y dio indicaciones a las personas que lo auxiliaron.

 Foto: Cortesía
Fracturas en las vértebras y en UCI: ¿cuál es el estado de salud del doctor Sergio Bendaña?
9 de 10

El médico fue ingresado a la Clínica Bendaña, donde permanece bajo atención especializada en un entorno ligado a su familia.

 Foto: Cortesía
Fracturas en las vértebras y en UCI: ¿cuál es el estado de salud del doctor Sergio Bendaña?
10 de 10

Mientras continúa su recuperación, familiares han agradecido las muestras de apoyo y oraciones, a la espera de definir los próximos pasos en su tratamiento médico.

 Foto: Cortesía
Cargar más fotos