Abogados y diputados: ¿Quiénes son los candidatos a magistrados en el TJE?

El Congreso Nacional destituyó el 16 de abril de 2026 al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, luego de que más de dos tercios de los diputados votaran a favor de su separación del cargo en el marco de un juicio político, tras la recomendación de destitución emitida por la comisión encargada de conocer el caso. A Morazán se le acusó de actuar en contra de la Constitución y del interés nacional al negarse deliberadamente a sesionar, romper el quórum y paralizar el funcionamiento del Tribunal de Justicia Electoral, afectando el orden democrático. Además, se le señala por negligencia e incompetencia al ausentarse de sesiones clave y negarse a firmar resoluciones, obstaculizando el proceso electoral en lugar de facilitarlo.