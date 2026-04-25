Abogados y diputados: ¿Quiénes son los candidatos a magistrados en el TJE?

Este domingo 26 de abril, en un horario de 6:00 a.m. a 12:00 p. m., se dan por finalizadas las autopostulaciones para ocupar un cargo en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), tras la destitución de los exmagistrados Mario Morazán y los suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez. Aquí algunos de los perfiles.
El abogado José Isabel Oyuela es el primer postulante a magistrado del Tribunal de Justicia Electoral.
Arístides Mejía Carranza, quien fue presidente y juez del Tribunal Supremo Electoral (2004-2005). Se desempeñó como secretario de Defensa Nacional desde enero de 2006 hasta enero de 2009 durante la presidencia de Manuel Zelaya.
La exjueza de sentencia y excandidata a diputada por el Partido Liberal, Karla Lizeth Romero. Cuenta con tres maestrías internacionales y se desempeñó por más de 20 años como jueza en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El ingeniero, abogado y exdiputado del Partido Nacional, Rossel Renán Inestroza Martínez, quien también presentó una postulación para aplicar a los cargos de consejero propietario o consejero suplente el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de la destitución en juicio político de Marlon Ochoa y de la renuncia de Karen Rodríguez.
El abogado especializado en materia penal y constitucional, Juan Carlos Berganza. Ha sido apoderado legal de figuras como la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo y el exalcalde Jorge Neftalí Romero.
El abogado Álvaro Josué Bardales, quien según información disponible en sus redes sociales, posee dos maestrías: una en Derecho Procesal Civil y Mercantil y otra en Administración de Justicia Civil, además de ser socio fundador de una firma legal.
Agapito Alexander Rodríguez, quien fue diputado suplente en el Congreso por el Partido Nacional en representacióón del departamento de Lempira en el periodo 2014-2018 y 2018-2022. También, fue juramentado posteriormente como director ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) en diciembre de 2025, bajo el gobierno de Xiomara Castro.
La abogada hondureña y exfiscal del Ministerio Público (entre 2007 y 2015), Nilia Raquel Ramos. Ha representado a figuras en casos de alto impacto, como a Francisco Quiroz (exmiembro del Consejo de la Judicatura) y a Ramón Bertetty (exfuncionario implicado en el caso del IHSS)
Ramón Enrique Barrios, abogado, catedrático universitario y político hondureño. Fue diputado por el departamento de Cortés con el partido Libertad y Refundación (Libre) en el periodo 2022-2026.
El excandidato a diputado del Partido Nacional, Santos Roberto Peña Enamorado, quien quedó fuera tras no ser electo en las elecciones generales. Cabe mencionar que, al igual que Renán Inestroza, él también está aspirando al mismo tiempo al cargo de consejero propietario o suplente en el CNE.
Mario Amílcar Portillo, diputado propietario por el Partido Libertad y Refundación (Libre) en Intibucá.
Miguel Pineda Echeverría, quien se desempeñó como secretario general de la Secretaría de Salud tras ser nombrado en el cargo en agosto de 2022, durante la administración de Xiomara Castro.
Heriberto Baquedano Membreño, abogado constitucionalista que en 2022 ya se había autopostulado para ser consejero del CNE, luego de que Rixi Moncada renunciara a este órgano para poder desempeñarse como secretaria de Finanzas en el gobierno de Xiomara Castro. Anteriormente también participó en aspiraciones como cuando se postuló para ser titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en 2014.
A la lista se suman Claudia Lizeth Aguilera, quien se desempeña en la actualidad como secretaria adjunta del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y anteriormente ocupó cargos como el de jefe de Contrataciones y Adquisiciones en el Programa Nacional de Desarrollo Rural Sustentable (Pronaders); Vilma Clementina Zúñiga quien también está aspirando a los cargos vacantes en el CNE; Boris David Rodríguez, abogado que también está aspirando a los cargos vacantes en el CNE; Landon Arnold Gough Ducker, Víctor Manuel Murillo y Jacob Misael Flores.
También Olimpia Astrid Bustillo, el juez de sentencia Idulio Melquiades Alonzo, quien también aspira a cargos vacantes en el CNE; Eva Fabiola Castro, Ada Griselda Montoya y Erick Felipe Hernández, quien también aspira a cargos vacantes en el CNE.
El Congreso Nacional destituyó el 16 de abril de 2026 al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, luego de que más de dos tercios de los diputados votaran a favor de su separación del cargo en el marco de un juicio político, tras la recomendación de destitución emitida por la comisión encargada de conocer el caso. A Morazán se le acusó de actuar en contra de la Constitución y del interés nacional al negarse deliberadamente a sesionar, romper el quórum y paralizar el funcionamiento del Tribunal de Justicia Electoral, afectando el orden democrático. Además, se le señala por negligencia e incompetencia al ausentarse de sesiones clave y negarse a firmar resoluciones, obstaculizando el proceso electoral en lugar de facilitarlo.
Junto a él fueron destituidos los magistrados suplentes del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, quienes decidieron no comparecer ante la comisión especial de juicio político. La denuncia en su contra era por acusaciones similares a las que pesaron sobre Mario Morazán.