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Miles de trabajadores se movilizan para conmemorar el 1 de mayo en Honduras

Sindicatos, gremios y organizaciones sociales protagonizaron este 1 de mayo marchas pacíficas en todo el país, con exigencias centradas en aumentos salariales y rebajas a los combustibles

  • Actualizado: 01 de mayo de 2026 a las 10:00
Miles de trabajadores se movilizan para conmemorar el 1 de mayo en Honduras

Miles de trabajadores se movilizaron este viernes en Honduras para conmemorar el Día del Trabajador

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- En el marco del Día Internacional del Trabajador, miles de hondureños salieron este viernes a las calles en distintas ciudades del país para exigir mejores condiciones laborales, reducción del costo de vida y mayor atención del Estado a las necesidades sociales.

Sindicatos, gremios y organizaciones sociales iniciaron marchas pacíficas en la capital y otras regiones, portando pancartas y consignas que reflejan las demandas de la clase trabajadora.

Entre las principales destacan el aumento salarial, la reducción en los precios de los combustibles, así como medidas urgentes para frenar el encarecimiento de la canasta básica, que continúa afectando a miles de familias.

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Exigieron además el abastecimiento de medicamentos en los hospitales, entre otras demandas.

Otra de las consignas que marcó la jornada fue el llamado a una mayor inclusión social y laboral, especialmente para sectores históricamente excluidos, así como el respeto a los derechos laborales y la estabilidad en el empleo.

La movilización de los trabajadores se vio politizada con la presencia de personalidades como el expresidente Manuel Zelaya Rosales y la ex candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada.

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También participó en la movilización el ex ministro de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) Octavio Pineda.

Las marchas se desarrollaron bajo un fuerte resguardo policial

El 1 de mayo marca una fecha que históricamente ha servido como plataforma para visibilizar las luchas y demandas de la clase obrera en el país.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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