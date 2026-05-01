"Arriba los catrachos": Grupo Frontera debuta con su "Triste pero bien cabr*n" en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Muchos todavía andaban en la fila del baño o negociando una bebida cuando el Nacional de Ingenieros Coliseum retumbó. Minutos antes de las 10:00 de la noche, el acordeón de Juan Javier Cantú disparó los primeros compases de "La del proceso". El griterío fue inmediato, Honduras llevaba esperando ese momento desde 2023. El "Triste pero bien cabr*n tour" era, de nombre, la carta de presentación de Grupo Frontera en el país. Solo de nombre, porque cuando empezaron a sonar "Por qué será", "De lunes a lunes" y "Amor propio", quedó claro que todas esas personas que llenaron el recinto no necesitaban presentación alguna. Se sabían cada letra, cada pausa, cada inflexión de Adelaido "Payo" Solís, el vocalista que a sus 23 ya carga con una voz que lo mismo intimida que desarma. Eso es, en gran parte, lo que diferencia a Grupo Frontera de buena parte del regional mexicano contemporáneo. Su sonido tiene una arquitectura particular que vale la pena entender. Se especializan en el subgénero de música norteña estilo regiomontana, pero lo que los hace inconfundibles es cómo esa base se expande. El acordeón de Cantú aporta el sello norteño tradicional mientras sus armonías con "Payo" construyen un tejido vocal característico, Julián Peña Jr. en las congas es el responsable del pulso tropical y cumbiero que los separa de otras bandas norteñas.

Beto Acosta refuerza la base armónica desde el bajo quinto; y Carlos Guerrero en batería es quien marca el tempo y la energía en el escenario. Cinco piezas encajadas con precisión, cada una cumpliendo una función sin competencias. El calor de esa noche en Tegucigalpa era como un personaje más. El grupo no tardó en notarlo y en hacerlo suyo con la misma naturalidad con la que toman los escenarios.

"Hay que encuerarse", soltó uno de ellos entre canción y canción, y el público, en su mayoría vestido con botas, sombrero y telas de denim y cuero, respondió con risas y con el vaso en alto.

El repertorio avanzó con una cadencia que no dio respiro. "Monterrey", "Nadie como tú", "Que vuelvas", "Di que si", "Le va a doler" e "Imposible" se encadenaron una tras otra antes de que llegara el primer cover de la noche, el tributo a Santana y Maná con "Corazón espinado". Ahí quedó demostrado algo que ya es marca de la casa. Grupo Frontera ha construido su identidad expandiendo la cumbia norteña hacia otros territorios, incorporando en sus más recientes álbumes elementos de R&B, bachata y pop. En vivo, esa capacidad de moverse entre géneros sin perder el hilo funciona todavía mejor, porque el público lo siente como una conversación, no como un catálogo. Después vinieron "Me retiro", "Querida" —el clásico de Juan Gabriel que los presentes corearon sin cesar—, "Ojitos rojos" y "ALV".

Y entonces Peña tomó el micrófono para comentar que la banda juega pádel en sus tiempos libres. El músico aprovechó la transición para rendirle un tributo a Bryan "Tato" Torres, el padelista profesional que murió en un accidente automovilístico en Tegucigalpa. "Era una chingonada para el pádel mi querido 'Tato' Torres, quiero que sepan que al igual que esta canción su recuerdo no se va de nuestros corazones", declaró.

Y fue entonces cuando llegó "No se va", la canción que lo cambió todo. La idea de versionar ese tema fue del guitarrista Beto Acosta, fanático de Morat, quien pensó que el ritmo podía adaptarse fácilmente al estilo cumbia. Lo que ninguno imaginaba era que ese cover grabado en un cuarto prestado de madrugada —la pista termina en fade out porque los corrieron del lugar donde estaban grabando— se convertiría en el punto de partida de una de las historias más vertiginosas del regional mexicano reciente. En tan solo cuatro años desde su formación, Grupo Frontera pasó de tocar en quinceañeras a ser, como citó Billboard, "una boy band mexica-estadounidense que domina algunos de los escenarios más grandes del mundo". En Tegucigalpa, "No se va" sonó como lo que es: el inicio de todo, y al mismo tiempo, el resumen de quiénes son. La recta continuó con una ráfaga de canciones que no dejó a nadie quieto. "No capea", "Ya pedo quien sabe", "Altavoz", "911", "Ay mamá" y "Alch si" mantuvieron la presión alta antes de que el set final pusiera los últimos clavos. "Me jalo", "Bebé dame", "Un x100to" —que llegó al top 5 del Billboard Hot 100 junto a Bad Bunny—, "Frágil", "Tulum", "Hecha pa' mi" y "El amor de su vida" desfilaron como un repaso de todo lo que esta banda ha construido en menos de cuatro años, antes de que "Coqueta" pusiera el punto final a la noche.

Las despedidas fueron generosas, repetidas y sinceras. "Muchísimas gracias Honduras. Nos vamos a ver muy pero muy pronto", dijo "Payo". Peña volvió al micrófono para soltar un "los amamos, arriba los catrachos. Sin ustedes no somos nadie, todo esto es un sueño que estamos viviendo cada día, créanme que vamos a volver". Mientras Cantú, el acordeonista con raíces en Monterrey que es el único integrante que no nació en Texas, cerró el ciclo diciendo "Honduras son una chingonada, arriba mi Honduras". Después lanzaron sombreros sobre una multitud que no quería que se acabara la noche. Y así, entre agradecimientos, Grupo Frontera cerró su primera visita a un país que los aguardó con paciencia y que ahora los espera con urgencia. Si esa promesa se va a cumplir pronto, como reza una de sus canciones, "Ya pedo quién sabe".