De "Un x100to" a "No se va": el setlist oficial del concierto de Grupo Frontera

"No se va" —la versión de la canción del grupo colombiano Morat que se viralizó en TikTok y que en gran medida fue la llave que abrió las puertas del estrellato a la agrupación— figura entre las piezas centrales de la noche, junto a "Quien la manda", "No capea", "Ya pedo quién sabe", "En altavoz", "911", "Ay mamá", "Alch si", "Me jalo", "Modo difícil", "Que te parece" y "Bebé dame".