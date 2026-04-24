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De "Un x100to" a "No se va": el setlist oficial del concierto de Grupo Frontera

Este 30 de abril, el Coliseo Nacional de Ingenieros en Tegucigalpa abrirá sus puertas por primera vez a Grupo Frontera. Estas son las canciones que sonarán esa noche

  • Actualizado: 24 de abril de 2026 a las 16:47
De Un x100to a No se va: el setlist oficial del concierto de Grupo Frontera
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El próximo jueves 30 de abril, Grupo Frontera llega a Honduras dentro del "Triste pero bien cabr*n tour 2026", una gira mundial que ya acumula fechas en Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Europa y Estados Unidos, y que respalda su tercer álbum de estudio, "Lo que me falta por llorar", publicado el 23 de octubre de 2025.

 Foto: Instagram | @grupofrontera
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El repertorio que preparan para esa noche se conoció desde el concierto que ofrecieron el 22 de marzo en el Teatro del Pueblo de Irapuato, México, primera parada formal del tour.

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El setlist arranca con "La del proceso" y continúa con "Por qué será", "De lunes a lunes", "Amor propio" y "Monterrey", antes de adentrarse en temas como "Ángel", "Que vuelvas", "Di que sí" y "Le va a doler".

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La segunda mitad del show sube la energía con "Corazón espinado", "Me retiro", "Querida", "Ojitos rojos" y "ALV", para dar paso a una racha de canciones que el público hondureño ya tiene más que memorizadas.

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"No se va" —la versión de la canción del grupo colombiano Morat que se viralizó en TikTok y que en gran medida fue la llave que abrió las puertas del estrellato a la agrupación— figura entre las piezas centrales de la noche, junto a "Quien la manda", "No capea", "Ya pedo quién sabe", "En altavoz", "911", "Ay mamá", "Alch si", "Me jalo", "Modo difícil", "Que te parece" y "Bebé dame".

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El set culmina con "Un x100to" y "Frágil" antes del encore, que incluye "Hecha pa' mí", "El amor de su vida" y "Coqueto".

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En total, casi 30 canciones que resumen cuatro años de carrera a velocidad inusitada. Desde que arrancaron tocando en quinceañeras hasta llenar arenas, los integrantes de Grupo Frontera han pasado por ese arco en menos tiempo del que muchos artistas tardan en grabar su segundo disco.

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Su colaboración con Bad Bunny en "Un x100to" se disparó al número uno del Billboard Global 100 y lideró las mejores canciones de Spotify, y esa sola canción cambió para siempre la conversación sobre hacia dónde podía ir el norteño.

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El título de la gira proviene precisamente de una de las colaboraciones del nuevo álbum. El disco incluye a Myke Towers en "Triste pero bien c*brón", a Tito Double P en "Échame la mano", a Cris MJ en "Tu favorito" y a Los Dareyes de la Sierra en "Mi droga".

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El concierto en Tegucigalpa es parte de una escala centroamericana que también pasa por El Salvador, el 1 de mayo. El evento está organizado por BMP y contempla tres zonas de acceso.

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La General tiene un precio de L 1,808; la butaca, de L 3,503; y la Zona BMP se ubica en L 5,876.

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Adelaido "Payo" Solís, Julián Peña Jr., Alberto "Beto" Acosta, Carlos Guerrero y Juan Javier Cantú tienen una cita con Tegucigalpa. Con el setlist ya preparado y las entradas a punto de agotarse, la decisión está en sus manos.

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