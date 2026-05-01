Con mantas y consignas, sindicatos listos para la gran marcha del 1 de mayo en Honduras

Desde tempranas horas de este 1 de mayo, sindicatos, gremios y trabajadores comenzaron a concentrarse en distintos puntos del país, listos para dar inicio a la tradicional marcha del Día del Trabajador.
En Tegucigalpa, la movilización principal reúne a cientos de obreros y dirigentes sindicales que afinan los últimos detalles antes de iniciar el recorrido.
Las marchas forman parte de una jornada nacional en la que distintos sectores laborales salen a las calles para exigir la reducción del costo de la canasta básica y medidas urgentes para frenar la crisis económica, entre otras peticiones.
La Policía Nacional informó que el punto de partida de la marcha será el bulevar Comunidad Económica Europea, a la altura del sector donde se ubica el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares en Honduras (STIBYS).
El recorrido continuará hacia la intersección del bulevar Fuerzas Armadas, para luego avanzar por la primera avenida de Comayagüela hasta culminar en el Parque Central de Tegucigalpa.
Ante estas movilizaciones, las autoridades han anunciado cierres temporales y restricciones de circulación en estas zonas, por lo que recomiendan a los conductores tomar rutas alternas.
Un importante contingente policial ya se encuentra desplegado para resguardar a los manifestantes y garantizar el orden durante el desarrollo de la marcha.
Previo al inicio, los sindicatos ultiman detalles en la elaboración de mantas, carteles y consignas que reflejan las principales demandas del sector trabajador.
Entre las organizaciones presentes destacan el STIBYS, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH), así como gremios como la ANEEAH y otras agrupaciones que defienden los derechos laborales, salariales y profesionales en el país.
Como cada año, esta fecha no solo representa una conmemoración histórica, sino también una plataforma para reclamar el respeto a los derechos laborales y mejores condiciones de trabajo.