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Salió de la aduana de EE UU y llegó a yonker de El Carrizal: Boa será liberada en el Cerro Juana Laínez

No, no es venenosa, pero tiene la capacidad de causar daño si se siente amenazada. Esta serpiente boa viajó desde Estados Unidos buscando el calor en el motor de un carro importado

  • Actualizado: 30 de abril de 2026 a las 10:38
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Luego de ser hallada dentro de un vehículo importado desde Estados Unidos hasta un yonker ubicado en la carretera CA-5, a la altura de la colonia El Carrizal, en Comayagüela, ciudad que junto a Tegucigalpa conforman la capital de Honduras. La serpiente tipo boa finalmente será liberada.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
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Actualmente, se encuentra bajo resguardo del Cuerpo de Bomberos de Honduras, pero semanas anteriores se encontraba viajando desde el interior de un motor de carro importado desde Estados Unidos.

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“Esa serpiente venía en un vehículo importado; anduvo en todo el trayecto dentro del automotor desde que salió de aduana”, explicó Carlos Bonilla, vocero del Cuerpo de Bomberos de Honduras.

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El vehículo había sido trasladado desde una aduana marítima hacia la capital, sin que se detectara la presencia del reptil durante el traslado.

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Cuando el mecánico de un yonker en la colonia capitalina decidió abrir el vehículo, se encontró con la sorpresa de esta gran boa que, según detalló Bonilla a EL HERALDO, “probablemente buscaba calor en el motor, porque estos animales necesitan temperaturas cálidas para sobrevivir”.

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“Es un carro importado desde Estados Unidos, por eso decimos que prácticamente es una ‘culebra americana’”, comentó entre risas el vocero.

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Agregó: “venía desde allá (Estados Unidos), incluso se presume que viajó en el motor del carro durante todo el trayecto”.

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El Cuerpo de Bomberos capturó al animal sin causarle daño y lo trasladó a una zona segura.

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El especialista en flora y fauna del Cuerpo de Bomberos, Jairo Madrid, aseguró que se trata de una serpiente tipo boa, una especie no venenosa, aunque con la capacidad de causar daño si se siente amenazada.

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“Es una boa; no es venenosa, pero siempre se recomienda no acercarse porque puede reaccionar por instinto”, advirtió Madrid.

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El reptil permanece en el cuartel general del Cuerpo de Bomberos, ubicado en las cercanías del Estadio Nacional José de la Paz Herrera, pero será liberado en el Cerro Juana Laínez, donde existen condiciones naturales aptas para su supervivencia.

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“Por ahora la tenemos resguardada en el cuartel, mientras coordinamos su evaluación y posterior liberación en un área adecuada”, señaló.

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