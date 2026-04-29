"Mecánico pensó que era una manguera": hallan enorme boa dentro de motor en El Carrizal

El momento de mayor tensión se vivió cuando el mecánico retiraba una manguera del motor y se encontró cara a cara con una enorme boa enrollada entre las piezas. Aquí el inesperado hallazgo.
La serpiente, conocida como mazacuata, permanecía oculta dentro del compartimiento del motor, pasando desapercibida hasta que fue manipulada la estructura.
El susto obligó al trabajador a retroceder de inmediato, al quedar frente a frente con el reptil de gran tamaño dentro del yonker en El Carrizal.
La boa, una especie no venenosa pero de gran fuerza, se encontraba enroscada entre cables y partes mecánicas del vehículo desarmado, tanto que parecía una manguera más.
Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar tras el reporte para realizar el rescate seguro del ofidio, que como era de esperarse estuvo arisca todo el tiempo.
Con equipo especializado, los rescatistas lograron extraer a la serpiente sin causarle daño, evitando riesgos tanto para el personal como para el animal.
La mazacuata fue colocada en un contenedor adecuado antes de ser trasladada a un refugio donde estará fuera de peligro.
Este tipo de serpientes, comunes en Centroamérica, destacan por su capacidad para trepar y adaptarse a distintos entornos, incluso zonas urbanas.
El hallazgo ocurrió en un yonker de la colonia El Carrizal, en la salida al norte de Tegucigalpa, donde suelen acumularse vehículos en desuso.
Aunque no es venenosa, la presencia de una boa de gran tamaño puede causar gran impresión y temor entre quienes se la encuentran inesperadamente.