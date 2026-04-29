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"Mecánico pensó que era una manguera": hallan enorme boa dentro de motor en El Carrizal

La también conocida como mazacuata, un reptil no venenoso pero imponente, fue rescatado por el Cuerpo de Bomberos para ser trasladado a un refugio seguro.

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 15:09
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El momento de mayor tensión se vivió cuando el mecánico retiraba una manguera del motor y se encontró cara a cara con una enorme boa enrollada entre las piezas. Aquí el inesperado hallazgo.

 Fotos cortesía: Bomberos de Honduras.
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La serpiente, conocida como mazacuata, permanecía oculta dentro del compartimiento del motor, pasando desapercibida hasta que fue manipulada la estructura.
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El susto obligó al trabajador a retroceder de inmediato, al quedar frente a frente con el reptil de gran tamaño dentro del yonker en El Carrizal.

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La boa, una especie no venenosa pero de gran fuerza, se encontraba enroscada entre cables y partes mecánicas del vehículo desarmado, tanto que parecía una manguera más.
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Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar tras el reporte para realizar el rescate seguro del ofidio, que como era de esperarse estuvo arisca todo el tiempo.
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Con equipo especializado, los rescatistas lograron extraer a la serpiente sin causarle daño, evitando riesgos tanto para el personal como para el animal.
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La mazacuata fue colocada en un contenedor adecuado antes de ser trasladada a un refugio donde estará fuera de peligro.
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Este tipo de serpientes, comunes en Centroamérica, destacan por su capacidad para trepar y adaptarse a distintos entornos, incluso zonas urbanas.
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El hallazgo ocurrió en un yonker de la colonia El Carrizal, en la salida al norte de Tegucigalpa, donde suelen acumularse vehículos en desuso.
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Aunque no es venenosa, la presencia de una boa de gran tamaño puede causar gran impresión y temor entre quienes se la encuentran inesperadamente.
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