Calor sofocante golpea sin tregua a hondureños ¿Cuánto más durará este clima?

Honduras experimenta más calor que de costumbre esta semana, y la capital no es la excepción, debido al primer paso del Sol por el cenit, un fenómeno astronómico característico de las regiones tropicales que en consecuencia deja altas temperaturas y un clima sofocante. ¿Cuánto más durará el fenómeno?
El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenos) informó que, desde el pasado sábado 25 de abril el fenómeno está dejando mucho calor y se extenderá hasta el martes 5 de mayo.
Este evento ocurre cuando el Sol alcanza su punto más alto en el cielo, ubicándose prácticamente sobre la vertical de un lugar determinado.
Durante ese momento, los rayos solares inciden de forma perpendicular sobre la superficie terrestre, lo que provoca que los objetos proyecten una sombra mínima o incluso desaparezca cerca del mediodía.
El paso cenital sucede únicamente en zonas comprendidas entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio, y se presenta dos veces al año.
En el caso de Honduras, este fenómeno se experimenta de forma progresiva en distintas localidades durante el período señalado. Es decir durante esta semana y parte de la siguiente.
Durante estos días, dada las condiciones climáticas se percibe un incremento en la sensación térmica, debido a que la radiación solar se concentra en un área menor, intensificando el calor.
El intenso calor por el Sol, especialmente en horas del mediodía, ha obligado a que las sombrillas sean las protagonistas en las calles.
Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante el incremento del calor, una de ellas mantenerse hidratados todo el tiempo.
También evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor radiación.
Sumado al paso del Sol por el cenit, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) alertó esta semana sobre el riesgo a la salud de la población por el incremento en los niveles de contaminación del aire en el país.
Según Copeco, el hecho se debe a los incendios forestales y quema de zacateras, favorecidos por las condiciones secas y las altas temperaturas.
El humo acumulado en la atmósfera ha generado concentraciones de material particulado que oscilan entre 80 y 120 microgramos por metro cúbico.
En otras palabras, estos niveles representan un riesgo para la salud de la población.
La entidad advirtió que los principales afectados son los grupos vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, quienes enfrentan mayores riesgos ante la exposición prolongada a este tipo de contaminación.
Copeco recomendó a la población limitar las actividades al aire libre, mantener cerradas puertas y ventanas, utilizar mascarillas y reforzar el cuidado de personas vulnerables.