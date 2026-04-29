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Calor sofocante golpea sin tregua a hondureños ¿Cuánto más durará este clima?

Las altas temperaturas producto de un fenómeno astronómico característico de las regiones tropicales, sumado a la alta contaminación del aire, mantienen en alerta a las autoridades

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 14:19
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Honduras experimenta más calor que de costumbre esta semana, y la capital no es la excepción, debido al primer paso del Sol por el cenit, un fenómeno astronómico característico de las regiones tropicales que en consecuencia deja altas temperaturas y un clima sofocante. ¿Cuánto más durará el fenómeno?

 Fotos: Emilio Flores/EL HERALDO.
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El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenos) informó que, desde el pasado sábado 25 de abril el fenómeno está dejando mucho calor y se extenderá hasta el martes 5 de mayo.
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Este evento ocurre cuando el Sol alcanza su punto más alto en el cielo, ubicándose prácticamente sobre la vertical de un lugar determinado.

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Durante ese momento, los rayos solares inciden de forma perpendicular sobre la superficie terrestre, lo que provoca que los objetos proyecten una sombra mínima o incluso desaparezca cerca del mediodía.
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El paso cenital sucede únicamente en zonas comprendidas entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio, y se presenta dos veces al año.

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En el caso de Honduras, este fenómeno se experimenta de forma progresiva en distintas localidades durante el período señalado. Es decir durante esta semana y parte de la siguiente.
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Durante estos días, dada las condiciones climáticas se percibe un incremento en la sensación térmica, debido a que la radiación solar se concentra en un área menor, intensificando el calor.
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El intenso calor por el Sol, especialmente en horas del mediodía, ha obligado a que las sombrillas sean las protagonistas en las calles.

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Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante el incremento del calor, una de ellas mantenerse hidratados todo el tiempo.
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También evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor radiación.
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Sumado al paso del Sol por el cenit, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) alertó esta semana sobre el riesgo a la salud de la población por el incremento en los niveles de contaminación del aire en el país.
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Según Copeco, el hecho se debe a los incendios forestales y quema de zacateras, favorecidos por las condiciones secas y las altas temperaturas.
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El humo acumulado en la atmósfera ha generado concentraciones de material particulado que oscilan entre 80 y 120 microgramos por metro cúbico.
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En otras palabras, estos niveles representan un riesgo para la salud de la población.
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La entidad advirtió que los principales afectados son los grupos vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, quienes enfrentan mayores riesgos ante la exposición prolongada a este tipo de contaminación.
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Copeco recomendó a la población limitar las actividades al aire libre, mantener cerradas puertas y ventanas, utilizar mascarillas y reforzar el cuidado de personas vulnerables.
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