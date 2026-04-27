Parque La Concordia, "la joya maya" que buscan revivir en el corazón de la capital

El proyecto para la restauración del Parque La Concordia, en el barrio Abajo de Tegucigalpa, una iniciativa que busca recuperar uno de los espacios urbanos más emblemáticos de la capital, ya está en marcha y con las primeras labores de limpieza comienza a mostrar su encanto.
El proyecto de recuperación del Parque La Concordia no es nuevo, ya que su formulación data de hace varios años; sin embargo, había quedado archivado y sin continuidad en distintas administraciones municipales.
“El parque ya tiene creado el perfil del proyecto, este viene trabajándose desde hace muchísimos años, pero se había quedado engavetado”, explicó la directora de la Gerencia del Centro Histórico, Ana Castro.
Castro indicó que se trata de una intervención compleja debido a las estructuras existentes dentro del parque.
Estas estructuras que evocan la cultura maya requieren un análisis técnico especializado y una inversión considerable para su restauración.
El proceso debe desarrollarse en coordinación con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), con el objetivo de definir los lineamientos adecuados para la intervención de los elementos patrimoniales.
La alcaldía aseguró que la restauración incluye toda la parte física y también la rehabilitación de los emblemáticos estanques, que buscan volver a ser albergue de tortugas, peces, patos y gansos
Tras años de deterioro, el histórico parque La Concordia inspirado en la arquitectura maya es sometido a un proceso de restauración, según informó la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
Con las primeras labores de limpieza en la zona el histórico parque ya comienza a recibir a sus primeros visitantes.
Silvia Sosa, regidora de la comuna capitalina, explicó que la reparación del histórico parque —que un día fue conocido como parque Bográn— se desarrolla en varias etapas de ejecución.
Su recuperación incluye la búsqueda de un plan de sostenibilidad que permita evitar que el parque vuelva a quedar en abandono con el cambio de administraciones municipales.
Una estela por aquí, una escalinata por allá, a donde quiera que se mire en el parque La Concordia evoca una imagen de la cultura maya.
Con el parque La Concordia se busca replicar experiencias previas como el Parque de las Naciones Unidas y el parque del Cerro Juana Laínez, donde se han involucrado distintos actores para garantizar su mantenimiento.
Entre las acciones en ejecución se incluyen la restauración de barandales, limpieza de desechos y mantenimiento de los estanques.
Pero también se busca el refuerzo de la seguridad con apoyo de la Policía Municipal, un elemento de suma importancia si lo que se busca es elevar el número de capitalinos que lo visiten.
"El propósito de esta remodelación es que las familias capitalinas regresen a recordar de este parque que se puede apreciar hoy", apuntó Silvia Sosa, regidora de la comuna capitalina.
Según la funcionaria, las próximas fases contemplan la siembra de 500 árboles y la rehabilitación de los emblemáticos estanques, que en el pasado albergaron tortugas, peces, patos y gansos.
Visitantes consultados por EL HERALDO señalaron que, a raíz de las mejoras, el parque ha registrado un incremento en la afluencia de personas, recuperando su papel como punto de encuentro para la comunidad.
Timoteo Betancourt, experto en restauración de piezas históricas, recordó “la época dorada” del parque mientras recorría las estelas de inspiración maya.
Fue edificado en 1883 durante la presidencia del general Luis Bográn Barahona, pero con la instalación de las réplicas de estelas y monumentos de la civilización maya, el parque adquirió un renombre en 1939 de Jardín Maya o, popularmente conocido, como parque La Concordia.