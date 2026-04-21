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Lluvias intermitentes dejan calles mojadas y tránsito lento en Tegucigalpa

Las condiciones climáticas en Tegucigalpa han estado marcadas por lluvias intermitentes desde la noche del lunes, generando un ambiente fresco y nublado en gran parte de la capital

  • Actualizado: 21 de abril de 2026 a las 12:38
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Desde la noche del lunes 21 de abril comenzaron las lluvias intermitentes. Así luce este martes la capital.

 Fotos: Marvin Salgado | El Heraldo
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Durante la madrugada y primeras horas del lunes, las precipitaciones se mantuvieron de forma irregular, alternando con periodos de llovizna y breves pausas, lo que ha provocado calles húmedas y tránsito más lento de lo habitual.

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A lo largo del día, el cielo ha permanecido mayormente cubierto, con momentos en los que la lluvia se intensifica de manera ligera a moderada, especialmente en sectores altos de la ciudad.

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Estas condiciones han incidido en la temperatura, que se ha mantenido más baja en comparación con días anteriores, brindando una sensación térmica más fresca para los capitalinos.

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Las lluvias intermitentes también han generado acumulación de agua en algunas vías, lo que ha requerido mayor precaución por parte de conductores y peatones.

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En varias colonias se han reportado pequeñas corrientes de agua en calles y avenidas, producto de la persistencia de las precipitaciones durante varias horas consecutivas.

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El pronóstico indica que la inestabilidad podría continuar, debido al ingreso de humedad que favorece la formación de nubes y lluvias dispersas en la región central del país.

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Autoridades han recomendado a la población mantenerse atenta a cualquier cambio en las condiciones del tiempo, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones o deslizamientos.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
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Asimismo, se sugiere tomar medidas preventivas al conducir, ya que el pavimento mojado incrementa el riesgo de accidentes de tránsito.

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Mientras tanto, los capitalinos continúan adaptándose a estas condiciones climáticas, que han marcado el inicio de la semana con un ambiente lluvioso e inestable en la ciudad.

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