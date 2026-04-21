Lluvias intermitentes dejan calles mojadas y tránsito lento en Tegucigalpa

Desde la noche del lunes 21 de abril comenzaron las lluvias intermitentes. Así luce este martes la capital.
Durante la madrugada y primeras horas del lunes, las precipitaciones se mantuvieron de forma irregular, alternando con periodos de llovizna y breves pausas, lo que ha provocado calles húmedas y tránsito más lento de lo habitual.
A lo largo del día, el cielo ha permanecido mayormente cubierto, con momentos en los que la lluvia se intensifica de manera ligera a moderada, especialmente en sectores altos de la ciudad.
Estas condiciones han incidido en la temperatura, que se ha mantenido más baja en comparación con días anteriores, brindando una sensación térmica más fresca para los capitalinos.
Las lluvias intermitentes también han generado acumulación de agua en algunas vías, lo que ha requerido mayor precaución por parte de conductores y peatones.
En varias colonias se han reportado pequeñas corrientes de agua en calles y avenidas, producto de la persistencia de las precipitaciones durante varias horas consecutivas.
El pronóstico indica que la inestabilidad podría continuar, debido al ingreso de humedad que favorece la formación de nubes y lluvias dispersas en la región central del país.
Autoridades han recomendado a la población mantenerse atenta a cualquier cambio en las condiciones del tiempo, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones o deslizamientos.
Asimismo, se sugiere tomar medidas preventivas al conducir, ya que el pavimento mojado incrementa el riesgo de accidentes de tránsito.
Mientras tanto, los capitalinos continúan adaptándose a estas condiciones climáticas, que han marcado el inicio de la semana con un ambiente lluvioso e inestable en la ciudad.