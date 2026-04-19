FOTOS: Tegucigalpa está bajo una densa bruma

Tegucigalpa enfrenta una densa bruma que ha reducido la visibilidad. Aquí las imágenes.
En los últimos meses, Honduras ha experimentado un incremento significativo de incendios. Solo en 2026 se han reportado decenas de siniestros a nivel nacional, con al menos 83 incendios registrados hasta marzo, afectando tanto bosques como áreas de zacateras y matorrales.
La situación es aún más crítica en los alrededores de la capital, donde el Cuerpo de Bomberos ha advertido sobre una acumulación de incendios forestales y quemas en zonas periurbanas. Estas prácticas han generado una nube constante de humo que se desplaza hacia la ciudad.
Además de los incendios forestales, las quemas de basura y la preparación de tierras agrícolas mediante fuego son factores determinantes en la formación de esta bruma. Estas actividades generan lo que se conoce como “puntos de calor”, que liberan grandes cantidades de partículas contaminantes al aire.
Como resultado, tanto Comayagüela como Tegucigalpa han amanecido cubiertas por una capa densa de humo, afectando la visibilidad en carreteras, zonas residenciales y áreas comerciales. En algunos sectores, incluso se ha reportado visibilidad casi nula.
La bruma no solo impacta la visibilidad, sino también la salud de los habitantes. La inhalación constante de humo puede provocar problemas respiratorios, irritación en los ojos y agravar enfermedades preexistentes, especialmente en niños, adultos mayores y personas con afecciones pulmonares.
Otro factor que agrava la situación es la geografía de la capital hondureña. Al estar ubicada en un valle rodeado de montañas, la ciudad tiende a retener contaminantes en el aire, dificultando su dispersión y prolongando la permanencia del humo.
Las autoridades han señalado que este tipo de crisis ambiental es, en gran medida, provocada por la acción humana. Las quemas ilegales y la falta de control en el manejo de residuos contribuyen significativamente a la propagación de incendios y, por ende, a la contaminación del aire.
Asimismo, se ha advertido que, de continuar estas condiciones, la capital podría enfrentar semanas o incluso meses con presencia constante de humo, lo que agravaría los efectos ambientales y de salud pública.
Expertos y autoridades hacen un llamado urgente a la población para evitar el uso del fuego en actividades agrícolas y domésticas, así como a denunciar quemas ilegales. La reducción de estos incendios es clave para disminuir la bruma que actualmente cubre la capital hondureña y mejorar la calidad del aire.