Congestión vial en salida al norte por masivo retorno a la capital tras Semana Santa

El feriado de vacaciones por concepto de Semana Santa concluyó, por lo que inició el retorno masivo de viajeros a la capital, causando congestionamiento vial en los principales ejes carreteros como la salida al norte. A continuación las imágenes y los detalles.
Desde tempranas horas, las carreteras principales del país presentaron un movimiento intenso de vehículos, en especial en las rutas que conectan con Tegucigalpa, la ciudad capital.
Este año, las autoridades de Tránsito decidieron suspender las tradicionales caravanas escoltadas por la policía, una medida que busca reducir los congestionamientos y el consumo de combustible.
La ausencia de estos convoyes no impidió que el flujo de viajeros fuera considerable, lo que ha provocado largas filas y saturación en las vías de entrada y salida de la capital.
En las zonas orientales del país, las familias que regresaron desde departamentos como Olancho también contribuyeron a la congestión en las principales arterias de acceso a Tegucigalpa. Asimismo, en la carretera CA-5.
Las autoridades informaron que, aunque la movilidad ha sido intensa, no se han reportado incidentes mayores, gracias a las medidas preventivas y la colaboración de los conductores.
La congestión en las vías ha provocado retrasos significativos en los desplazamientos.
Se prevé que durante la noche continúe el flujo de vehículos, cerrando así el ciclo de vacaciones y preparando a la población para el regreso a la rutina laboral.
Mientras tanto, los viajeros sigue ingresando a la capital con grandes maletas y bronceados tras recibir el sol durante la Semana Mayor.
El lunes 6 de abril regresará el bullicio y el caos vial que caracteriza a Tegucigalpa, debido a la gran afluencia de pobladores que se moviliza a trabajar y estudiar.