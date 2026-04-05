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Congestión vial en salida al norte por masivo retorno a la capital tras Semana Santa

Los veraneantes comenzaron este domingo su retorno a casa tras el feriado de Semana Santa, generando congestión en las principales carreteras del país

  • Actualizado: 05 de abril de 2026 a las 18:13
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El feriado de vacaciones por concepto de Semana Santa concluyó, por lo que inició el retorno masivo de viajeros a la capital, causando congestionamiento vial en los principales ejes carreteros como la salida al norte. A continuación las imágenes y los detalles.

Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
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Desde tempranas horas, las carreteras principales del país presentaron un movimiento intenso de vehículos, en especial en las rutas que conectan con Tegucigalpa, la ciudad capital.

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Este año, las autoridades de Tránsito decidieron suspender las tradicionales caravanas escoltadas por la policía, una medida que busca reducir los congestionamientos y el consumo de combustible.

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La ausencia de estos convoyes no impidió que el flujo de viajeros fuera considerable, lo que ha provocado largas filas y saturación en las vías de entrada y salida de la capital.

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En las zonas orientales del país, las familias que regresaron desde departamentos como Olancho también contribuyeron a la congestión en las principales arterias de acceso a Tegucigalpa. Asimismo, en la carretera CA-5.

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Las autoridades informaron que, aunque la movilidad ha sido intensa, no se han reportado incidentes mayores, gracias a las medidas preventivas y la colaboración de los conductores.

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La congestión en las vías ha provocado retrasos significativos en los desplazamientos.

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Se prevé que durante la noche continúe el flujo de vehículos, cerrando así el ciclo de vacaciones y preparando a la población para el regreso a la rutina laboral.

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Mientras tanto, los viajeros sigue ingresando a la capital con grandes maletas y bronceados tras recibir el sol durante la Semana Mayor.

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El lunes 6 de abril regresará el bullicio y el caos vial que caracteriza a Tegucigalpa, debido a la gran afluencia de pobladores que se moviliza a trabajar y estudiar.

Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
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