Sindicatos del Litoral Atlántico exigen respuestas al gobierno en marcha del 1 de mayo

La Ceiba, Honduras.- Bajo un sol ardiente y con el firme propósito de hacer escuchar su voz, más de treinta sindicatos del litoral Atlántico se movilizaron este 1 de mayo en conmemoración del Día del Trabajador.

La jornada inició a las 8:00 a.m. en la plaza Las Banderas de La Ceiba, Atlántida. Desde allí, los trabajadores recorrieron la avenida San Isidro hasta culminar en el Parque Central, donde se dio lectura a un contundente manifiesto conjunto.

Los dirigentes de los departamentos de Atlántida, Colón y Yoro (Olanchito) unificaron sus peticiones en los siguientes puntos, la construcción de un hospital propio del Seguro Social (IHSS) para la región.

Un alto total a los despidos por persecución política. Frenar el alza desmedida en el costo de la canasta básica. Respeto absoluto a las conquistas alcanzadas por la clase obrera.