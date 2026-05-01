Sindicatos del Litoral Atlántico exigen respuestas al gobierno en marcha del 1 de mayo

La Ceiba, Honduras.- Bajo un sol ardiente y con el firme propósito de hacer escuchar su voz, más de treinta sindicatos del litoral Atlántico se movilizaron este 1 de mayo en conmemoración del Día del Trabajador.
La jornada inició a las 8:00 a.m. en la plaza Las Banderas de La Ceiba, Atlántida. Desde allí, los trabajadores recorrieron la avenida San Isidro hasta culminar en el Parque Central, donde se dio lectura a un contundente manifiesto conjunto.
Los dirigentes de los departamentos de Atlántida, Colón y Yoro (Olanchito) unificaron sus peticiones en los siguientes puntos, la construcción de un hospital propio del Seguro Social (IHSS) para la región.
Un alto total a los despidos por persecución política. Frenar el alza desmedida en el costo de la canasta básica. Respeto absoluto a las conquistas alcanzadas por la clase obrera.
Lorena Villafranca, presidenta del Comité Organizador del 1 de mayo, fue enfática durante su discurso: "Estamos marchando porque demandamos al Gobierno mayor atención a los verdaderos problemas del país. Luchamos por un hospital propio del Seguro Social y que cesen los despidos por política".
El descontento con la gestión actual fue evidente en las pancartas que inundaron la Avenida San Isidro. Consignas como "¿Qué tenemos para comer? Juicio político, circo y violencia" y "El gobierno dice ser diferente y ha mostrado ser más de lo mismo", reflejaron el sentir de los trabajadores que consideran que sus necesidades primordiales están siendo ignoradas por la clase política.
La marcha en "La Novia de Honduras" se consolidó como una de las más grandes de la región, reafirmando la unidad sindical del Litoral Atlántico frente a la crisis económica y social.