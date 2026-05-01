Dólar se encareció 22 centavos de lempira en cuatro meses de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar en la subasta de divisas que administra el Banco Central de Honduras (BCH) se encareció 22.34 centavos de lempira en los primeros cuatro meses de 2026. Lo anterior significó que el tipo de cambio de referencia pasó de 26.3737 a 26.5971 lempiras por dólar. En valores porcentuales, representó 0.84 puntos.

El encarecimiento del dólar fue menor en el primer cuatrimestre de 2026 respecto al igual periodo del año pasado, cuando la divisa estadounidense se depreció 40.27 centavos al variar de 25.3800 a 25.7827 lempiras por dólar, o sea 1.58%.

En 2025, el dólar se encareció 99.37 centavos al devaluarse el tipo de cambio de 25.3800 a 26.3737 lempiras por dólar, de acuerdo con un reporte del Sistema Electrónico de Negociación de Divisas (Sendi) del BCH. En valores porcentuales la depreciación fue de 3.91 puntos.

Según la “Encuesta de expectativas de analistas macroeconómicos marzo 2026” que publica el Banco Central, el tipo de cambio en septiembre y en diciembre de 2026 podría alcanzar depreciaciones interanuales de 2.29% y 2.16%, respectivamente.