Dólar se encareció 22 centavos de lempira en cuatro meses de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar en la subasta de divisas que administra el Banco Central de Honduras (BCH) se encareció 22.34 centavos de lempira en los primeros cuatro meses de 2026. Lo anterior significó que el tipo de cambio de referencia pasó de 26.3737 a 26.5971 lempiras por dólar. En valores porcentuales, representó 0.84 puntos.
El encarecimiento del dólar fue menor en el primer cuatrimestre de 2026 respecto al igual periodo del año pasado, cuando la divisa estadounidense se depreció 40.27 centavos al variar de 25.3800 a 25.7827 lempiras por dólar, o sea 1.58%.
En 2025, el dólar se encareció 99.37 centavos al devaluarse el tipo de cambio de 25.3800 a 26.3737 lempiras por dólar, de acuerdo con un reporte del Sistema Electrónico de Negociación de Divisas (Sendi) del BCH. En valores porcentuales la depreciación fue de 3.91 puntos.
Según la “Encuesta de expectativas de analistas macroeconómicos marzo 2026” que publica el Banco Central, el tipo de cambio en septiembre y en diciembre de 2026 podría alcanzar depreciaciones interanuales de 2.29% y 2.16%, respectivamente.
Subasta de divisas
El sistema de adjudicación de dólares en la subasta del BCH acumula resultados distintos a los años anteriores. Ejemplo de lo anterior es que de enero-abril 2026 se demandaron 7,301.7 millones de dólares y se aceptaron $6,942.2 millones. El monto adjudicado fue de 6,712.4 millones de dólares, equivalente al 96.68%.
De acuerdo con el Sendi, en el primer cuatrimestre de 2025 se demandaron 10,037.6 millones de dólares y se aceptaron $9,091.9 millones. La adjudicación fue de 6,375.9 millones de dólares, que significó el 70.12% respecto a la demanda aceptada.
Roberto Lagos, presidente del Banco Central de Honduras, recuerda que uno de los desafíos para las nuevas autoridades del BCH fue la restricción al acceso a las divisas por exceso de trámites administrativos y que terminaba en una “demanda inflada”, siendo corregida con un paquete de medidas.
Agrega que “el BCH seguirá implementando medidas de simplificación del acceso a la divisa, comenzando a partir de mayo con la segunda ronda de medidas de primera generación”.
Explica que antes de las medidas el promedio de las ofertas rechazadas era de 7.9 millones de dólares, las que se redujeron a $1.7 millones.
Además, las medidas adoptadas permitieron disminuir la demanda anticipada de divisas (bajó de 90.4 a 88.5 millones de dólares), lo que se ha traducido en un menor ritmo de deslizamiento cambiario a pesar de la mayor facilidad administrativa para obtener dólares.