Cohep felicita a la clase trabajadora y destaca ajuste al salario mínimo

Tegucigalpa, Honduras.- Sindicatos y trabajadores se congregan este 1 de mayo, Día del Trabajador, en diferentes puntos del país, para exigir mejoras laborales.

La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, felicitó a la clase trabajadora, destacando que “se reconoce a los hombres y mujeres que con integridad y esfuerzo sostienen la economía y la estabilidad de nuestra nación”.

Uno de los puntos más importantes que se resaltó fue el reciente ajuste al salario mínimo de entre un 6 y 7%.

“Destacamos a los trabajadores del agro, un sector que garantiza el sustento de nuestras familias y el desarrollo de cada comunidad. Ese mismo compromiso es el que impulsa a quienes operan en el comercio, la construcción, la logística y los servicios”, dijo Gallardo.