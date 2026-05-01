Cohep felicita a la clase trabajadora y destaca ajuste al salario mínimo

Tegucigalpa, Honduras.- Sindicatos y trabajadores se congregan este 1 de mayo, Día del Trabajador, en diferentes puntos del país, para exigir mejoras laborales.
La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, felicitó a la clase trabajadora, destacando que “se reconoce a los hombres y mujeres que con integridad y esfuerzo sostienen la economía y la estabilidad de nuestra nación”.
Uno de los puntos más importantes que se resaltó fue el reciente ajuste al salario mínimo de entre un 6 y 7%.
“Destacamos a los trabajadores del agro, un sector que garantiza el sustento de nuestras familias y el desarrollo de cada comunidad. Ese mismo compromiso es el que impulsa a quienes operan en el comercio, la construcción, la logística y los servicios”, dijo Gallardo.
Agregó que, en un entorno de constantes desafíos, el talento humano sigue siendo el activo más valioso de las empresas.
Gallardo también señaló que el diálogo entre empleadores, trabajadores y Gobierno no es solo una aspiración, sino ya una realidad demostrada, poniendo como ejemplo el reciente acuerdo tripartito para el reajuste del salario mínimo 2026-2027, alcanzado por unanimidad el pasado 27 de abril.
“Es una prueba concreta de que cuando las partes se sientan a la mesa con voluntad y responsabilidad, Honduras avanza. Este convenio beneficia a trabajadores de las 11 ramas de la economía nacional con incrementos de entre el 6 y el 7.5%, e incluye mecanismos de protección frente a la inflación. No es solo un ajuste salarial, es una señal de madurez institucional y de compromiso compartido con el bienestar de nuestra fuerza laboral”, destacó Gallardo.
Desde el Cohep, se sostuvo que cada hondureño que con su trabajo diario edifica el futuro del país merece reconocimiento por su invaluable aporte al progreso nacional. “Felicidades, trabajadores hondureños”.
A tempranas horas de este día, distintos sindicatos y gremios de trabajadores ya se encuentran en las calles, concentrándose en varios puntos del país para dar inicio a las movilizaciones del Día del Trabajador.
Con pancartas, consignas y banderas, los manifestantes comienzan a organizarse como parte de la tradicional marcha del 1 de mayo, en la que exigen mejores condiciones laborales y el respeto a sus derechos.