Masacre deja tres jóvenes muertos y una persona gravemente herida en San Pedro Sula

Una nueva masacre volvió a sacudir la zona norte de Honduras la noche del jueves, dejando un saldo de tres personas muertas y una herida en la colonia Perfecto Vásquez de San Pedro Sula.
El hecho violento se registró alrededor de las 11:00 de la noche en uno de los pasajes de dicha colonia, específicamente en una zona de tierra rodeada de varias viviendas, donde se desató una intensa balacera.
De acuerdo con reportes preliminares, sujetos armados llegaron al lugar a bordo de una camioneta y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el sitio.
Vecinos del sector relataron que se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego, los vecinos ptaron por resguardarse dentro de sus casas.
En la escena del crimen quedó sin vida Douglas Reconco, de 29 años, quien falleció de manera inmediata tras el ataque armado.
Posteriormente, se confirmó la muerte de otro joven de 23 años, conocido como “Jando”, quien había sido trasladado de emergencia a una clínica privada, pero no logró sobrevivir a las heridas.
Horas más tarde, autoridades médicas informaron el fallecimiento de Rodolfo Alexander López, también de 23 años, quien había ingresado en estado crítico al Hospital Mario Catarino Rivas.
En este mismo hecho, una cuarta persona resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica.
De manera extraoficial, se conoció que el herido habría fingido estar muerto durante el ataque, lo que le permitió sobrevivir a la masacre.
Elementos de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena, donde únicamente quedó el cuerpo de una de las víctimas, mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas relacionadas con este hecho ni han determinado el móvil del ataque, mientras las investigaciones continúan.