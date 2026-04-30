La víctima sufrió un fuerte impacto en el rostro: mortal accidente entre bus y turismo en Morocelí

Un aparatoso accidente en Morocelí, El Paraíso, zona oriental de Honduras, dejó una persona del sexo masculino muerta y varias personas heridas. Aquí los detalles
El cuerpo de la víctima quedó prensado entre los restos del vehículo, presentando graves lesiones en el rostro. Las autoridades aún no han logrado identificar a la persona fallecida.
Por las características del vehículo en el que se conducía la víctima, se presume que se trata de un Hyundai Elantra color gris.
El automóvil quedó completamente destruido en la parte frontal, dejando al conductor atrapado entre el amasijo de hierro.
La persona que iba a bordo del vehículo no llevaba acompañantes. En las imágenes se observa que vestía una camisa roja de manga larga.
Entre otras características, se trata de un hombre de tez trigueña y con bigote, quien sufrió un fuerte impacto en el rostro. El vehículo tenía placas HAK-0351.
El otro vehículo involucrado es un bus color amarillo con líneas azules. Se informó que algunas personas que viajaban a bordo resultaron con heridas leves.
De forma preliminar, se conoce que la unidad cubría la ruta de Jutiapa-Valle de Jamastrán. El bus quedó fuera del carril y se estrelló contra un poste.
La tragedia se registró en el sector de Agua Blanca, municipio de Morocelí, El Paraíso.
Las autoridades no han brindado más detalles de cómo ocurrió el accidente, pero preliminarmente se conoció que uno de los involucrados trató de rebasar.