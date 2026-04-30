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La víctima sufrió un fuerte impacto en el rostro: mortal accidente entre bus y turismo en Morocelí

Un fuerte accidente entre un bus y un vehículo tipo turismo dejó una persona muerta, quien quedó atrapada en el amasijo de hierro de su carro en Morocelí, El Paraíso

  • Actualizado: 30 de abril de 2026 a las 17:40
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Un aparatoso accidente en Morocelí, El Paraíso, zona oriental de Honduras, dejó una persona del sexo masculino muerta y varias personas heridas. Aquí los detalles

 Foto: Redes sociales
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El cuerpo de la víctima quedó prensado entre los restos del vehículo, presentando graves lesiones en el rostro. Las autoridades aún no han logrado identificar a la persona fallecida.

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Por las características del vehículo en el que se conducía la víctima, se presume que se trata de un Hyundai Elantra color gris.

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El automóvil quedó completamente destruido en la parte frontal, dejando al conductor atrapado entre el amasijo de hierro.

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La persona que iba a bordo del vehículo no llevaba acompañantes. En las imágenes se observa que vestía una camisa roja de manga larga.

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Entre otras características, se trata de un hombre de tez trigueña y con bigote, quien sufrió un fuerte impacto en el rostro. El vehículo tenía placas HAK-0351.

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El otro vehículo involucrado es un bus color amarillo con líneas azules. Se informó que algunas personas que viajaban a bordo resultaron con heridas leves.

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De forma preliminar, se conoce que la unidad cubría la ruta de Jutiapa-Valle de Jamastrán. El bus quedó fuera del carril y se estrelló contra un poste.

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La tragedia se registró en el sector de Agua Blanca, municipio de Morocelí, El Paraíso.

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Las autoridades no han brindado más detalles de cómo ocurrió el accidente, pero preliminarmente se conoció que uno de los involucrados trató de rebasar.

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