Lo que se sabe del cuerpo encontrado dentro de un pozo en un cementerio de la capital

La mañana de este jueves 30 de abril fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre dentro de un pozo de agua en un cementerio de la capital. ¿Qué se sabe hasta el momento?
El cuerpo sin vida era de una persona del sexo masculino y fue hallado esta mañana en Tegucigalpa.
El hallazgo se produjo luego de que personas llegaran al pozo a sacar agua y se percataran de la presencia de un cuerpo sin vida, boca abajo.
El joven fue encontrado en el cementerio Santa Anita, en la colonia 21 de Febrero de Tegucigalpa.
Hasta el momento se manejan dos hipótesis: una de ellas es que el joven habría sido asesinado y luego abandonado en ese pozo, y la segunda es que se metió a bañar y este se habría ahogado, pues su cuerpo fue encontrado semidesnudo.
Además, se conoció que en la escena no se encontró ninguna prenda de ropa del joven, por lo que se mencionó que, si este se hubiera metido a bañar, sus pertenencias habrían sido encontradas cerca del lugar.
También se desconoce la manera en la que este joven perdió la vida, así como su identidad, pues los mismos vecinos aseguran que no era de la zona.
“Este no es de aquí, aquí a todos les conocemos y no lo hemos visto”, dijo uno de los que estaban presentes en el lugar.
Elementos de la Policía Nacional acordonaron la escena, mientras miembros de Medicina Forense realizaron el levantamiento cadavérico para trasladar el cuerpo a la morgue capitalina y proceder a su identificación.
Los resultados de la autopsia determinarán la forma en la que murió este joven y si hay implicados en su muerte.