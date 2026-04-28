¿En cuánto oscila el ajuste salarial 2026 en actividades económicas?

Tegucigalpa, Honduras.- Con el ajuste acordado al salario mínimo 2026, los trabajadores recibirán un aumento que oscila entre 543.21 y 1,262.53 lempiras mensuales. Así lo constató EL HERALDO en la tabla de esta remuneración base con vigencia a partir del 1 de enero pasado. De 6% al 7% fue el ajuste salarial consensuado en la comisión tripartita al haber transcurrido 117 días de este año, pero solo 67 días desde que fueron juramentados sus miembros. El incremento mensual a la paga que recibe la clase trabajadora va conforme al tamaño de la empresa dividida en cuatro categorías y las 11 ramas de actividad económica establecidas.

Ajustes

En tal sentido, los empleados en agricultura, silvicultura, caza y pesca tendrán el menor ajuste comparado con el resto de actividades. A 9,596.64 lempiras asciende el salario mínimo para estas actividades en las empresas donde laboran de 1 a 10 trabajadores y se eleva a 12,349.49 lempiras cuando hay más de 150 plazas. En los establecimientos financieros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas se otorga el mayor salario mínimo con un ajuste que va de 772.90 a 1,262.53 lempiras. Para las empresas de estos rubros con 1 a 10 empleados recibirán una retribución de 13,654.55 lempiras que sube a L14,088.24 en el caso de los lugares en el que trabajen de 11 a 50 personas. En la misma rama de actividades económicas y en los segmentos de 51 a 150 trabajadores hasta que superen los 151 asalariados las compensaciones para este período de 12 meses son de L16,992.16 y L19,298.72, respectivamente. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) emitió un comunicado en el que subraya que “se determina aclarar para el caso de las empresas agroindustriales dedicadas a la producción de bienes alimentarios y materias primas de origen agrícola, se pagará el nivel de salario mínimo de manufactura a los trabajadores del área industrial y el nivel de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca a los trabajadores de área agrícola”.

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