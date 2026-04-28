¿En cuánto oscila el ajuste salarial 2026 en actividades económicas?

Tegucigalpa, Honduras.- Con el ajuste acordado al salario mínimo 2026, los trabajadores recibirán un aumento que oscila entre 543.21 y 1,262.53 lempiras mensuales.
Así lo constató EL HERALDO en la tabla de esta remuneración base con vigencia a partir del 1 de enero pasado.
De 6% al 7% fue el ajuste salarial consensuado en la comisión tripartita al haber transcurrido 117 días de este año, pero solo 67 días desde que fueron juramentados sus miembros.
El incremento mensual a la paga que recibe la clase trabajadora va conforme al tamaño de la empresa dividida en cuatro categorías y las 11 ramas de actividad económica establecidas.
Ajustes
En tal sentido, los empleados en agricultura, silvicultura, caza y pesca tendrán el menor ajuste comparado con el resto de actividades.
A 9,596.64 lempiras asciende el salario mínimo para estas actividades en las empresas donde laboran de 1 a 10 trabajadores y se eleva a 12,349.49 lempiras cuando hay más de 150 plazas.
En los establecimientos financieros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas se otorga el mayor salario mínimo con un ajuste que va de 772.90 a 1,262.53 lempiras.
Para las empresas de estos rubros con 1 a 10 empleados recibirán una retribución de 13,654.55 lempiras que sube a L14,088.24 en el caso de los lugares en el que trabajen de 11 a 50 personas.
En la misma rama de actividades económicas y en los segmentos de 51 a 150 trabajadores hasta que superen los 151 asalariados las compensaciones para este período de 12 meses son de L16,992.16 y L19,298.72, respectivamente.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) emitió un comunicado en el que subraya que “se determina aclarar para el caso de las empresas agroindustriales dedicadas a la producción de bienes alimentarios y materias primas de origen agrícola, se pagará el nivel de salario mínimo de manufactura a los trabajadores del área industrial y el nivel de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca a los trabajadores de área agrícola”.
Salvaguarda
“Se acuerda establecer una cláusula de salvaguarda que indique, que en caso de que el índice de inflación interanual registrado al mes de diciembre de 2026 emitido por el Banco Central de Honduras (BCH) sea mayor al ajuste fijado para el año 2027, se deberá aplicar el ajuste salarial igual al porcentaje del índice de inflación registrado”, se destaca en el convenio.
Añade que “para lo cual se deberá emitir de oficio el respectivo acuerdo a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social con los valores actualizados”.
De acuerdo con cifras de la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a junio de 2025, la población en el mercado laboral sobrepasaba 10 millones de personas, pero solo estaban ocupadas casi 4.3 millones.