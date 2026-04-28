Didadpol registra 900 denuncias contra policías en el primer trimestre de 2026

Tegucigalpa, Honduras.-La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) reveló que durante el primer trimestre de 2026, contabiliza un total de 909 denuncias contra miembros de la carrera policial a nivel nacional. Durante los meses comprendidos de enero a marzo, se recibieron 273 denuncias interpuestas por la ciudadanía a través de medios presenciales, telefónicos y del portal web institucional, mientras que de oficio se dio apertura a 35 y 601 fueron remitidas mediante informe por la Policía Nacional de Honduras (PNH).

Una vez evacuadas, las denuncias son analizadas por el personal de la unidad, que determina si la conducta policial califica dentro de las faltas graves o muy graves de la competencia institucional y, de verificarse, pasan a la etapa de investigación donde se desarrollan las diligencias correspondientes para establecer si existe o no la responsabilidad disciplinaria policial. Posteriormente, se llevan a cabo las audiencias de descargo y, una vez finalizado el proceso, la Didadpol recomienda la aplicación de la sanción o el archivo del expediente. Las denuncias contra miembros de la carrera policial son recibidas de manera presencial, tanto en la oficina principal de la Didadpol en Tegucigalpa como en la Regional Norte en San Pedro Sula.