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Didadpol registra 900 denuncias contra policías en el primer trimestre de 2026

Las autoridades de la Didadpol han recibido las denuncias en contra de los funcionarios policiales por cometer diferentes tipos de faltas y se sigue el proceso legal

  • Actualizado: 28 de abril de 2026 a las 16:15
Didadpol registra 900 denuncias contra policías en el primer trimestre de 2026

De acuerdo a lo dado a conocer por la Didadpol, 909 funcionarios policiales han sido denunciados por cometer diferentes faltas y se les aplicará la sanción correspondiente de acuerdo a la ley.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) reveló que durante el primer trimestre de 2026, contabiliza un total de 909 denuncias contra miembros de la carrera policial a nivel nacional.

Durante los meses comprendidos de enero a marzo, se recibieron 273 denuncias interpuestas por la ciudadanía a través de medios presenciales, telefónicos y del portal web institucional, mientras que de oficio se dio apertura a 35 y 601 fueron remitidas mediante informe por la Policía Nacional de Honduras (PNH).

En 2024, la Didadpol recibió 3,067 denuncias contra agentes policiales

Una vez evacuadas, las denuncias son analizadas por el personal de la unidad, que determina si la conducta policial califica dentro de las faltas graves o muy graves de la competencia institucional y, de verificarse, pasan a la etapa de investigación donde se desarrollan las diligencias correspondientes para establecer si existe o no la responsabilidad disciplinaria policial.

Posteriormente, se llevan a cabo las audiencias de descargo y, una vez finalizado el proceso, la Didadpol recomienda la aplicación de la sanción o el archivo del expediente.

Las denuncias contra miembros de la carrera policial son recibidas de manera presencial, tanto en la oficina principal de la Didadpol en Tegucigalpa como en la Regional Norte en San Pedro Sula.

Unos 1,500 policías denunciados por conductas irregulares

También ingresando a través de la página web [www.didadpol.gob.hn], donde la ciudadanía completa un formulario, acompañado de su relato, descripción del hecho con fotografías, videos o audios, misma que se puede realizar de forma personalizada o confidencial, garantizando el anonimato.

La Didadpol cuenta con las líneas telefónicas de denuncias 2242 8641/2556-5454, en las cuales un equipo certificado recibe la información, brindando confianza a la población, por lo que pueden realizar las denuncias de manera anónima.

Una vez que la Didadpo concluye el proceso disciplinario, se remite a la Secretaría de Seguridad la recomendación de la sanción según corresponda el caso, ya sea por falta grave o muy grave, y de esa manera continuar con el proceso que establece la ley.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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