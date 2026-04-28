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Tabla de goleadores Champions League 2026: Kane le mete presión a Mbappé; Kvaratskhelia acecha

Varios de los lideres ya quedaron eliminados y podrían perder los primeros lugares

  • Actualizado: 28 de abril de 2026 a las 15:08
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Este martes arrancaron los partidos de semifinales de Champions League 2026, dejando movimientos importantes en la tabla de goleo. Aquí te los mostramos.

Fotos: Cortesía.
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15- Luis Díaz- El delantero colombiano se hizo presente con un gol en semifinales ante PSG, siendo clave en el ataque del Bayern Múnich. Suma 6 goles.

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14- Lamine Yamal marcó 6 goles en el camino de Barcelona en el certamen europeo, antes de ser eliminado por Atlético de Madrid.

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13- Gabriel Martinelli mantiene su aporte ofensivo con el Arsenal y mañana podría ampliar su cuota de 6 tantos ante Atlético de Madrid.

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12- Fermín López fue una grata sorpresa con el Barcelona en la Champions League. Marcó también 6 tantos.

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11- Harvey Barnes aportó 6 goles importantes para el Newcastle United en su campaña europea.
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10- Jens Petter Hauge destacó con el Bodo/Glimt como uno de los goleadores inesperados del torneo. Se despachó 6 anotaciones.

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9- Alexander Sørloth ha sido un arma ofensiva importante para el Atlético de Madrid con 6 goles. Mañana estará ante Arsenal.

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8- Vitinha ha sorprendido al aparecer en la tabla de goleo con el PSG. Lleva 6 unidades.
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7- Victor Osimhen fue determinante para el Galatasaray con sus 7 goles en momentos clave.
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6- Erling Haaland se mantiene entre los máximos goleadores gracias a sus 8 tantos anotados con el Manchester City.
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5- Khvicha Kvaratskhelia brilló con un doblete en semifinales, siendo clave en el ataque del PSG. Suma 8 tantos.
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4- Julián Álvarez ha tenido una campaña destacada con el Atlético de Madrid en la presente Champions con 9 goles.
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3- Anthony Gordon fue una de las revelaciones del torneo con el Newcastle United. Anotó 10 tantos.

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2- Harry Kane metió un gol este martes en semifinales en el duelo entre PSG y Bayern Múnich, reafirmando su olfato goleador y llegando a 12 unidades.
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1- Kylian Mbappé sigue liderando la tabla de goleo de la Champions League con 15 goles, pese a que ya está eliminado el Real Madrid.

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