Aumentan el impuesto a las bebidas y cigarrillos en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Impuesto sobre Producción y Consumo aplicado a cervezas, refrescos, licores y cigarrillos registrará un nuevo incremento como parte del ajuste anual establecido en la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, contenida en el Decreto 17-2010.

El aumento responde a la indexación de este tributo con la inflación, lo que implica una actualización automática cada año.

De acuerdo con datos del Banco Central de Honduras (BCH), la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 2025 fue de 4.98%, porcentaje que servirá como base para el ajuste en 2026.

Este incremento tendrá un efecto directo en los precios al consumidor, ya que se trasladará de forma progresiva al costo final de estos productos. Además, este gravamen se suma al Impuesto sobre Ventas (ISV), que oscila entre el 15% y 18%, dependiendo del tipo de bien.

Según el Presupuesto General de la República 2026, los ingresos por concepto de impuestos a la producción, consumo y ventas superarán los 88,317 millones de lempiras, lo que representa un aumento cercano a 4,000 millones en comparación con los 84,352 millones reportados en 2025.

En detalle, la carga tributaria proyectada por rubro incluye 2,275 millones de lempiras en cervezas, 1,758 millones en gaseosas, 262 millones en aguardiente y 107 millones en licor compuesto.

Datos del sector industrial de bebidas indican que, en 2025, el impuesto a la producción de cervezas y gaseosas generó aproximadamente 3,600 millones de lempiras en ingresos fiscales.

En el caso de los cigarrillos, se estima que la recaudación rondó los 600 millones de lempiras