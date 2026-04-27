Congreso da seguimiento a salud de universitario que perdió un ojo en protesta

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado y presidente de la Comisión de Salud del Congreso Nacional (CN), Roberto Cosenza, visitó este lunes -27 de abril- al estudiante universitario Axel Medina, quien perdió un ojo durante una reciente manifestación en Tegucigalpa. La visita se realizó en el Hospital General San Felipe, donde el joven permanece bajo atención médica tras las graves lesiones sufridas en el enfrentamiento. Según se informó, la acción se llevó a cabo por instrucciones del presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, con el objetivo de dar seguimiento directo al estado de salud del estudiante.

De acuerdo con lo indicado, la intención principal es garantizar que Medina reciba atención médica adecuada y de la mejor calidad posible. Asimismo, se aseguró que se le brindarán todos los recursos necesarios para contribuir a su recuperación. Axel Josué Medina es estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y formaba parte de un grupo de jóvenes que participaron en una protesta relacionada con el presupuesto universitario.