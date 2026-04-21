Universitario pierde un ojo tras protestas en el CN por presupuesto de la UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- Un estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) perdió un ojo tras una protesta que terminó en enfrentamiento con la policía en los bajos del Congreso Nacional el pasado lunes 20 de abril. Según la información preliminar, el joven afectado fue identificado como Alex Josué Medina, integrante del grupo de universitarios que se manifestó exigiendo que no hubiera reducción al presupuesto de la UNAH, pese a que ya había sido desactivado horas antes de los disturbios.

El rector Odir Fernández, tras reunirse con el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, y la Comisión de Presupuesto, confirmó públicamente que no habría tal recorte para la institución. Sin embargo, versiones apuntan a que el caos se derivó luego de que diputados de Libertad y Refundación (Libre) bajaran del hemiciclo y les dijeran a los estudiantes que no había respuesta, por lo que tenían que protestar.