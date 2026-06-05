Capturan a presunto segundo implicado en masacre de 20 personas en Rigores, Trujillo

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades policiales capturaron este viernes 5 de junio al presunto segundo implicado en la terrible masacre registrada en Rigores, Trujillo, el pasado 21 de mayo, donde perdieron la vida 20 personas.

"Tenemos al segundo implicado en la muerte múltiple de Rigores, Colón", informaron en la página oficial de la Policía Nacional de Honduras.

El detenido fue identificado como Williams Noé Reyes Izaguirre, quien fue detenido en la aldea La Ceibita, en Tocoa, Colón.

En los últimos días, agentes policiales aprehendieron a Alexis Molina Mencía, conocido con el alias de "El Gato Negro", a quien se le vincula como el responsable de haber planeado y ordenado el múltiple asesinato. Fue atrapado por agentes en la ciudad de La Ceiba, en Atlántida, en posesión de armas de grueso calibre.

Durante su traslado bajo custodia, "El Gato Negro" negó cualquier participación en la matanza de la finca de palma africana, y también negó los señalamientos de formar parte de una banda criminal.

"¿Cuál banda, cuál banda? Si yo ando solo. No me agarraron con nada", expresó "El Gato Negro" ante las cámaras mientras era escoltado por agentes.

Asimismo, mencionó que no era la primera vez que lo señalaban públicamente por hechos delictivos. "A mí siempre me han implicado en todo, en todas esas cosas que salen ahí. Entonces ya estamos acostumbrados", agregó.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Rommel Martínez, sostuvo una versión diferente y aseguró que las investigaciones de equipos especiales apuntan a que "El Gato Negro" sería el autor principal de la masacre que conmocionó al país.

"Es un caso muy complejo que deriva de un conflicto antiguo en la zona", manifestó Martínez en su momento, al referirse al contexto de la matanza.

El funcionario reveló que habían logrado identificar a otros implicados en la masacre por lo que han desarrollado allanamientos y operaciones a nivel nacional.

No obstante, el pasado 3 de junio se dio a conocer que la pareja sentimental de Alexis Molina Mencía, Ruth Nohemy Monroy, quien fue brutalmente asesinada tres meses antes de la masacre en Rigores.