Pareja de "El Gato Negro" murió carbonizada tres meses antes de la masacre en Rigores

Pero, ¿qué tiene que ver la masacre en Rigores con la muerte de su pareja? Los antecedentes del caso señalan que la menor de 17 años, identificada como Ruth Nohemy Monroy, fue brutalmente asesinada por un grupo de hombres armados mientras se encontraba en su humilde vivienda ubicada en la localidad de Panamá, en Trujillo, Colón, el pasado 6 de febrero.