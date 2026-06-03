Pareja de "El Gato Negro" murió carbonizada tres meses antes de la masacre en Rigores

Tras la reciente captura de "El Gato Negro", señalado como el responsable de la masacre registrada en Rigores, Trujillo, Colón, el pasado 21 de mayo, se dio a conocer que su pareja sentimental fue asesinada tres meses antes del múltiple homicidio. ¿Qué se sabe del caso? A continuación los detalles.
Carlos Alexis Molina Mencías, de 27 años de edad, fue capturado por agentes de la Policía Nacional en la colonia Nueva Suyapa de La Ceiba, Atlántida. Las autoridades lo señalan como el hombre encargado de planear y ejecutar el ataque armado en una finca de palma africana donde murió una veintena de personas.
Pero, ¿qué tiene que ver la masacre en Rigores con la muerte de su pareja? Los antecedentes del caso señalan que la menor de 17 años, identificada como Ruth Nohemy Monroy, fue brutalmente asesinada por un grupo de hombres armados mientras se encontraba en su humilde vivienda ubicada en la localidad de Panamá, en Trujillo, Colón, el pasado 6 de febrero.
Según versiones que circulan en medios locales de Colón, los hombres armados protagonizaron una balacera en la vivienda y luego le prendieron fuego con todo y la joven en su interior; su cuerpo quedó carbonizado.
Las paredes de la vivienda quedaron con un sinnúmero de agujeros producto del atentado.
En aquel momento, las indagaciones preliminares arrojaron que el verdadero objetivo de los atacantes era alias "El Gato Negro", sin embargo, las autoridades no han brindado detalles sobre los avances del caso.
No obstante, este día trasciende que podría existir un vínculo entre el homicidio múltiple en Rigores y la venganza relacionada con la muerte de Ruth. La línea que manejan las autoridades apunta a disputas por control de la industria de palma africana en la región, pero tampoco descartan una venganza.
Hasta ahora, ninguna de las dos teorías ha sido confirmada de manera oficial. La Policía Nacional y el Ministerio Público precisaron el pasado martes 2 de junio que, pese a tener bajo custodia al presunto responsable de la masacre en Rigores, las investigaciones continúan para esclarecer los móviles y circunstancias del hecho.
"A mí siempre me han implicado en todas las cosas que suceden ahí, estamos acostumbrados ya", fue lo que dijo alias "El Gato Negro", tras haber sido capturado.
Carlos Molina continuará detenido mientras las investigaciones continúan. Cabe mencionar que tanto el crimen de Ruth como la matanza de veinte personas en Trujillo, causaron gran conmoción en el país.