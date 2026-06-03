Mandan a Támara al "Gato Negro" por la masacre de Rigores

La Ceiba, Honduras.- Tras concluir la audiencia de declaración de imputado, un juez de los tribunales ceibeños dictó la tarde de este miércoles 3 de junio detención judicial contra Carlos Mencías Molina, señalado como uno de los implicados en la sangrienta masacre ocurrida el pasado 21 de mayo en la finca Paso Aguán, en Rigores, Trujillo, Colón, donde perdieron la vida 20 personas.​ Mencías Molina, a quien las autoridades identifican con el alias de “Gato Negro”, fue capturado el pasado martes en un operativo policial ejecutado en la colonia San Judas de esta ciudad.

La audiencia inicial se programó dentro de seis días en la ciudad de San Pedro Sula. Carlos Mencia será trasladado a la cárcel de Támara, Francisco Morazán. ​La Fiscalía continúa con las investigaciones para identificar y capturar a otros posibles partícipes en el múltiple crimen, un caso que ha conmocionado a todo el departamento de Colón y el resto del país.

¿Quién es el "Gato Negro"?

Carlos Alexis Molina Mencía, alias “Gato Negro”, fue capturado por agentes de la Policía Nacional en la colonia Suyapa de La Ceiba, tras un allanamiento de morada.