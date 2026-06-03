¿El “Gato Negro” vengó la muerte de su pareja? Hipótesis de la masacre en Rigores

Fue el pasado 6 de febrero en la comunidad de Panamá, Trujillo, cuando Ruth Nohemy Monroy, una joven de apenas 17 años, fue encontrada sin vida y carbonizada en su vivienda. Meses después, su pareja, Carlos Molina, alias el “Gato Negro”, fue detenido por estar implicado en una masacre. ¿Está vinculado?