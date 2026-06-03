¿El “Gato Negro” vengó la muerte de su pareja? Hipótesis de la masacre en Rigores

Fue el pasado 6 de febrero en la comunidad de Panamá, Trujillo, cuando Ruth Nohemy Monroy, una joven de apenas 17 años, fue encontrada sin vida y carbonizada en su vivienda. Meses después, su pareja, Carlos Molina, alias el “Gato Negro”, fue detenido por estar implicado en una masacre. ¿Está vinculado?
La tarde de ayer martes -02 de junio- Carlos Alexis Molina Mencía, alias “Gato Negro”, de 24 años de edad, fue capturado por agentes de la Policía Nacional en la colonia Suyapa de La Ceiba, tras un allanamiento de morada autorizado por un juez competente.
A “Gato Negro” se le supone responsable de ser el autor intelectual del ataque armado del pasado 21 de mayo en una finca productora de palma africana, hecho que dejó 20 personas muertas.
Rigoberto Oseguera, director de la Policía Nacional, señaló: “Este conflicto último viene antecedido de venganza; uno de los móviles es la venganza”. Sin embargo, en las últimas horas salió a la luz el caso de su pareja, asesinada meses antes.
Se trata de Ruth Nohemy Monroy, de 17 años, quien murió carbonizada dentro de su vivienda luego de un ataque armado en la comunidad de Panamá, Trujillo, Colón, el 6 de febrero del presente año.
Versiones indican que los atacantes llegaron hasta la casa, le prendieron fuego y dejaron a la víctima atrapada en el interior. Ruth Monroy murió en la sala de la vivienda, consumida por las llamas.
El reporte preliminar señala que el objetivo del ataque habría sido la pareja sentimental de la víctima. Sin embargo, este no se encontraba en la casa al momento del ataque.
Se conoció que el "Gato Negro" tiene un fuerte vínculo con la aldea de Panamá, en el municipio de Trujillo.
De acuerdo con el comisionado Rolando Ponce Canales, jefe de la DPI, el acusado, además de participar en el ataque, sería el autor intelectual de la planificación del hecho.
Aunque se presume que el “Gato Negro” habría cometido este ataque como un plan de venganza en contra de la estructura que atacó a su pareja, hasta el momento las autoridades no han confirmado esta información.