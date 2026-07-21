Intentaban rescatar a salvadoreño que se estaba ahogando: así murieron cuatro hondureños en río de Ohio, EE UU

​​​​​Lo que sería una jornada familiar de pesca en el estado de Ohio, Estados Unidos, terminó convirtiéndose en una tragedia marcada por el altruismo y la valentía. Cuatro hondureños perdieron la vida este domingo 19 de julio de 2026, después de lanzarse al río para intentar rescatar a un salvadoreño que comenzó a ahogarse, un acto desesperado que acabó cobrando cinco vidas.