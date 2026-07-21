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Momento en que retiran de la morgue el cuerpo de Wualys Fuentes tras practicarle la autopsia

Medicina Forense ya realizó la autopsia médico-legal a Wualys Fuentes Aquino y su cuerpo fue retirado de la Morgue del Ministerio Público por sus familiares

  • Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 08:58
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Tras permanecer en la Morgue del Ministerio Público desde la noche del lunes, el cuerpo de Wualys Fuentes fue retirado por sus familiares luego de completar el protocolo forense.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
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Alrededor de las 8:00 de la mañana, las autoridades de Medicina Forense hicieron entrega del cuerpo de la joven a sus familiares.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
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Edgardo Cruz, portavoz del Ministerio Público, confirmó que a la joven ya se le practicó la autopsia correspondiente y ahora se está a la espera de los resultados.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
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"Ya se cumplió con todo el protocolo, ya se realizó la respectiva autopsia médico-legal. Los médicos determinaron enviar estos análisis a los diferentes laboratorios y se está a la espera de que envíen los resultados", informó.

 Foto: Cortesía
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Hasta el momento no hay indicios de qué habría provocado la muerte de la virreina de Tegucigalpa. Serán los resultados de la autopsia los que determinen de manera científica la causa del fallecimiento.

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"Lo que corresponde a Medicina Forense ya se cumplió con realizar desde lo que es el levantamiento hasta realizar la respectiva autopsia médico-legal y estar a la espera de los resultados", agregó el portavoz.

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"Los médicos serán los que van a determinar si ella padecía de alguna otra patología que la pudo llevar a la muerte a esta joven de 23 años de edad", dijo Edgardo Cruz.

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Se conoció que el cuerpo de la joven será trasladado a Comayagua, donde se espera que se realice su velorio y posteriormente sea sepultada.

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Alrededor de las 7:20 de la noche del pasado lunes 20 de julio se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de Wualys Fuentes Aquino.

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La joven residía en un apartamento de la residencial Altos de El Trapiche, en Tegucigalpa. Según se informó, familiares y amigos no tenían información de ella desde hacía varias horas, por lo que llegaron hasta su vivienda y confirmaron que se encontraba sin vida.

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Horas antes de ser hallada muerta, la joven realizó varias publicaciones en su cuenta de TikTok relacionadas con el partido entre Argentina y España por la final del Mundial 2026.

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Personal de Medicina Forense y agentes de la Policía Nacional llegaron al apartamento de la joven luego de recibir la alerta sobre el hallazgo de su cuerpo.

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