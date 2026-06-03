¿Quién es Carlos Molina, alias “Gato Negro”, presunto autor de la masacre en Rigores?

Tras varios días de rastreo en La Ceiba, Atlántida, autoridades capturaron a alias “Gato Negro”, el primer sospechoso detenido por su presunta implicación en la masacre ocurrida en la aldea Rigores el pasado 21 de mayo. ¿Qué se sabe sobre él?
Carlos Alexis Molina Mencía, alias “Gato Negro”, fue capturado por agentes de la Policía Nacional en la colonia Suyapa de La Ceiba, tras un allanamiento de morada autorizado por un juez competente.
Al joven se le investiga por su presunta participación en el ataque armado del pasado 21 de mayo en una finca productora de palma africana, hecho que dejó 20 personas muertas.
Las investigaciones señalan que los recientes hechos de violencia en Atlántida y Colón estarían relacionados con la rivalidad entre estructuras delictivas, una de ellas, la del “Gato Negro”.
Durante una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, manifestó que las investigaciones apuntan a que el ataque estaría relacionado con un conflicto o una venganza entre dos estructuras criminales.
Estas organizaciones mantienen una disputa por el control de territorios dedicados a la producción de palma africana, así como por los beneficios económicos derivados de la comercialización irregular de este producto.
El detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales en la ciudad de La Ceiba, bajo estrictas medidas de seguridad, donde continuará el proceso legal.
El fiscal general Pablo Emilio Reyes Theodore informó que “las causas de las masacres también se están ventilando”, adelantando que no se trata de una banda criminal organizada. “Es otro tipo de delincuencia, pero se está trabajando en eso”, destacó.
Sin embargo, al ser interrogado sobre si lideraba la banda responsable de la masacre, alias “Gato Negro” negó cualquier vínculo.
“¿Cuál banda? Yo ando solo. No me han agarrado con armas. A mí siempre me han implicado en todo lo que sucede ahí”, declaró tras su captura.
Hasta el momento no se ha identificado quiénes son los autores intelectuales y materiales de la masacre, pero hay “aproximadamente de seis a siete personas involucradas en el hecho”, indicó Reyes Theodore.
Desde ayer martes, autoridades y equipos forenses dieron inicio a las labores de exhumación de los restos de las víctimas de la masacre de Rigores, un proceso judicial clave en la búsqueda de esclarecer este caso.