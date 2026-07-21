Sismo de magnitud 3.1 sacude el norte de Tegucigalpa sin dejar daños

Tegucigalpa, Honduras.- Un sismo de magnitud 3.1 se registró la madrugada de este martes 21 de julio en el departamento de Francisco Morazán, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas o daños materiales, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

De acuerdo con el boletín sísmico preliminar emitido por la institución, el movimiento telúrico ocurrió a las 12:35 de la medianoche y tuvo una magnitud de 3.1.

El evento fue localizado auna profundidad de apenas 2 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo superficial.

Copeco detalló que el epicentro se ubicó 64 kilómetros al norte de Tegucigalpa y a cinco kilómetros al oeste del municipio de San Ignacio, en Francisco Morazán.