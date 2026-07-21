  1. Inicio
  2. · Honduras

Sismo de magnitud 3.1 sacude el norte de Tegucigalpa sin dejar daños

Copeco detalló que el epicentro se ubicó 64 kilómetros al norte de Tegucigalpa y a cinco kilómetros al oeste del municipio de San Ignacio, en Francisco Morazán

  • Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 10:48
Sismo de magnitud 3.1 sacude el norte de Tegucigalpa sin dejar daños

El evento fue localizado auna profundidad de apenas 2 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo superficial.

Tegucigalpa, Honduras.- Un sismo de magnitud 3.1 se registró la madrugada de este martes 21 de julio en el departamento de Francisco Morazán, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas o daños materiales, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

De acuerdo con el boletín sísmico preliminar emitido por la institución, el movimiento telúrico ocurrió a las 12:35 de la medianoche y tuvo una magnitud de 3.1.

El evento fue localizado auna profundidad de apenas 2 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo superficial.

Copeco detalló que el epicentro se ubicó 64 kilómetros al norte de Tegucigalpa y a cinco kilómetros al oeste del municipio de San Ignacio, en Francisco Morazán.

Copeco eleva a alerta amarilla a 75 municipios por sequía; canícula se prolongará

La información fue generada por el sistema de monitoreo integrado por Copeco, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos-CATAC).

Pese a la poca profundidad del movimiento sísmico, las autoridades indicaron que no se han reportado daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del evento. Asimismo, mantienen el monitoreo permanente para verificar cualquier incidencia que pudiera surgir en las zonas cercanas al epicentro.

Los sismos superficiales suelen ser percibidos con mayor intensidad por la población debido a la escasa profundidad a la que se originan, aunque no necesariamente provocan daños.

Sedesol entregará alimentos a más de 15,000 familias en el corredor seco

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias