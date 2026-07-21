Sismo de magnitud 3.1 sacude el norte de Tegucigalpa sin dejar daños

Tegucigalpa, Honduras.- Un sismo de magnitud 3.1 se registró la madrugada de este martes 21 de julio en el departamento de Francisco Morazán, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas o daños materiales, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
De acuerdo con el boletín sísmico preliminar emitido por la institución, el movimiento telúrico ocurrió a las 12:35 de la medianoche y tuvo una magnitud de 3.1.
El evento fue localizado auna profundidad de apenas 2 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo superficial.
Copeco detalló que el epicentro se ubicó 64 kilómetros al norte de Tegucigalpa y a cinco kilómetros al oeste del municipio de San Ignacio, en Francisco Morazán.
La información fue generada por el sistema de monitoreo integrado por Copeco, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos-CATAC).
#COPECO Informa:— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) July 21, 2026
Esta mañana del martes 21 de julio se registró un sismo de magnitud 3.1, con profundidad de 2 km a 64 km al norte de Tegucigalpa y a 5 km al Oeste de San Ingnacio. No hay daños reportados a este momento. pic.twitter.com/iNusLK4DDp
Pese a la poca profundidad del movimiento sísmico, las autoridades indicaron que no se han reportado daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del evento. Asimismo, mantienen el monitoreo permanente para verificar cualquier incidencia que pudiera surgir en las zonas cercanas al epicentro.
Los sismos superficiales suelen ser percibidos con mayor intensidad por la población debido a la escasa profundidad a la que se originan, aunque no necesariamente provocan daños.