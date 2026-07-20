Copeco eleva a alerta amarilla a 75 municipios por sequía; canícula se prolongará

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) elevó a alerta amarilla a 75 municipios de Honduras debido a la sequía provocada por la reducción de las lluvias, mientras otros 49 municipios fueron incluidos en alerta verde. El jefe del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Francisco Argeñal, informó que las condiciones climáticas mantienen una afectación en distintas zonas del país y que 113 municipios permanecerán bajo vigilancia meteorológica. Argeñal explicó que, aunque en las últimas semanas se han registrado lluvias por el paso de ondas tropicales, estas precipitaciones no han sido suficientes para recuperar los niveles de humedad necesarios en las zonas afectadas por la sequía.

“Hemos visto que la lluvia se ha reducido en más de un 50% en varios municipios del departamento de Choluteca, Valle, El Paraíso, La Paz, Francisco Morazán, Comayagua, incluso en Olancho y Yoro”, indicó el pronosticador. El jefe de Cenaos señaló que anteriormente 75 municipios se encontraban bajo alerta verde, pero los efectos de la disminución de las lluvias en las actividades agropecuarias llevaron a elevar el nivel de prevención. “Se ha considerado elevar el nivel de alerta de estos municipios a la alerta amarilla e incluir 49 municipios más en alerta verde y además de eso dejar 113 municipios en vigilancia meteorológica debido a los pronósticos de El Niño”, expresó Argeñal.