Buseros, taxis y vehículos particulares colapsan la calle de Los Alcaldes

Tegucigalpa, Honduras.- Circular por la calle de Los Alcaldes, en la capital, se ha convertido en una tarea complicada para cientos de conductores debido a la presencia constante de autobuses, taxis y vehículos particulares que obstruyen los carriles de acceso. La situación fue denunciada por múltiples capitalinos y constatada por EL HERALDO durante un recorrido por la zona. Las quejas cobraron fuerza luego de que un video grabado por un conductor se viralizara en redes sociales. En las imágenes se observa cómo varios autobuses bloquean el carril principal, impidiendo la salida de los vehículos de un centro comercial ubicado en la zona.

“No dan pasada; uno queriendo salir y no se puede, no hay forma en que podamos salir. La Alcaldía nos debe ayudar, porque tienen agarrado todo el carril”, expresó un ciudadano mientras registraba el congestionamiento. Tras la publicación del video, decenas de usuarios aseguraron que el problema ocurre todos los días y señalaron que el caos es provocado no solo por autobuses, sino también por taxis y conductores particulares que se detienen o estacionan en sitios no permitidos.

Durante un recorrido realizado por este rotativo se constató que el acceso permanece saturado de vehículos, especialmente en horas de mayor circulación.