¡Nacieron para el fútbol! España logra un récord inédito tras conquistar los Mundiales masculino y femenino

España.- España volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol mundial. Tras derrotar 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026, la selección dirigida por Luis de la Fuente no solo levantó el trofeo más importante del deporte, sino que convirtió a su país en el primero en ser campeón del mundo de manera simultánea tanto en la rama masculina como en la femenina.

La histórica marca se consolidó gracias a que la selección femenina mantiene el título conquistado el 20 de agosto de 2023, cuando derrotó 1-0 a Inglaterra en la final disputada en Sídney, Australia, con un recordado gol de Olga Carmona.

Con el campeonato obtenido este domingo en el estadio MetLife, España une ambos títulos mundiales y logra una hazaña que ninguna otra nación había conseguido desde que se disputa la Copa Mundial Femenina organizada por la FIFA.