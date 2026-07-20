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¡Nacieron para el fútbol! España logra un récord inédito tras conquistar los Mundiales masculino y femenino

La Roja logró una hazaña sin precedentes al unir el título obtenido por la selección femenina en 2023 con el Mundial masculino conquistado ante Argentina

  • Actualizado: 20 de julio de 2026 a las 16:09
¡Nacieron para el fútbol! España logra un récord inédito tras conquistar los Mundiales masculino y femenino

España se convirtió en el primer país de la historia en ostentar de forma simultánea los títulos mundiales de fútbol masculino y femenino tras conquistar el Mundial 2026.

 Foto: EFE

España.- España volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol mundial. Tras derrotar 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026, la selección dirigida por Luis de la Fuente no solo levantó el trofeo más importante del deporte, sino que convirtió a su país en el primero en ser campeón del mundo de manera simultánea tanto en la rama masculina como en la femenina.

La histórica marca se consolidó gracias a que la selección femenina mantiene el título conquistado el 20 de agosto de 2023, cuando derrotó 1-0 a Inglaterra en la final disputada en Sídney, Australia, con un recordado gol de Olga Carmona.

Con el campeonato obtenido este domingo en el estadio MetLife, España une ambos títulos mundiales y logra una hazaña que ninguna otra nación había conseguido desde que se disputa la Copa Mundial Femenina organizada por la FIFA.

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El equipo masculino alcanzó la gloria al imponerse por la mínima diferencia sobre Argentina gracias a un gol de Ferran Torres, suficiente para coronar un torneo que quedará grabado para siempre en la historia del fútbol español.

Un logro sin precedentes

La conquista representa el momento más exitoso del fútbol español, que en apenas tres años pasó de celebrar el primer Mundial femenino de su historia a sumar un nuevo campeonato con la selección absoluta masculina.

El dominio de España también se refleja en el panorama internacional, donde ambas selecciones han mantenido un alto nivel competitivo y ahora comparten el privilegio de portar la corona mundial de manera simultánea.

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Mientras la selección femenina defenderá su título en el Mundial de Brasil 2027, el combinado masculino comenzará a preparar la defensa del campeonato pensando en la Copa del Mundo de 2030, que tendrá como principales sedes a España, Portugal y Marruecos, aunque contará con partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay.

Con este doble campeonato, España no solo celebra un nuevo Mundial, sino que establece un récord que la coloca en un lugar único dentro de la historia del fútbol, al convertirse en la primera nación en reinar al mismo tiempo en las máximas competiciones de hombres y mujeres.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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