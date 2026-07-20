Felipe VI celebra el “triunfo épico” de España en el Mundial 2026: “Habéis ganado para todo el país”

Madrid, España.- El rey ha dado la enhorabuena este lunes a la selección española de fútbol por un "triunfo épico" en el Mundial, una "odisea" en la que un equipo "solidario y generoso", que ha sido "una piña", ha ganado el campeonato con garra y aguante para toda España. Con estas palabras, acompañado de la reina, de la princesa Leonor y de la infanta Sofía, el rey ha felicitado a todos los jugadores en los jardines del palacio de la Zarzuela, donde la selección comienza las celebraciones oficiales por el título de campeona del mundo: "Venís cansados, pero qué cansancio más rico", les ha dicho. Al igual que hace dos años, cuando los reyes y sus hijas recibieron también a la selección tras conquistar la Eurocopa por cuarta vez en su historia, los flamantes campeones del mundo han sido recibidos en el salón de audiencias del Palacio Real y, posteriormente, han salido al jardín para realizar la foto oficial.

La expedición, encabezada por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y por el seleccionador, Luis de la Fuente, ha llegado con media hora de retraso al Palacio de la Zarzuela, después de que el avión en el que viajaron desde Nueva York aterrizara también una hora y media después de lo previsto. Tras saludar a los reyes y a sus hijas en el salón de audiencias, han salido a los jardines del palacio de la Zarzuela para posar para la fotografía oficial, junto con la ministra de Educación y Deportes , Milagros Tolón, y el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes. Antes de encontrarse con los reyes y sus hijas, la selección ya ha sido homenajeada por los trabajadores de la Zarzuela, que se han reunido a la entrada del palacio para hacer un pasillo a los jugadores que han traído la Copa del Mundo a España, el segundo de estos trofeos logrados por España tras el conquistado en Sudáfrica 2010.

Los trabajadores, entre ellos miembros de la Guardia Real destinada en el Palacio de la Zarzuela, han asistido también al discurso coreando antes "!Campeones, campeones!" y vivas a España.

"Habéis sido piña: equipo, solidarios, generosos"