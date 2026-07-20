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"Fútbol 1, Criminales 0": medios internacionales explotan contra Argentina tras perder la final del Mundial

Muchos medios reconocidos a nivel internacional atizaron contra el juego sucio de Argentina en la final del Mundial 2026

  • Actualizado: 20 de julio de 2026 a las 10:29
Fútbol 1, Criminales 0: medios internacionales explotan contra Argentina tras perder la final del Mundial
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Diversos medios internacionales explotaron contra la Selección de Argentina tras caer en la final de la Copa del Mundo ante España. Los medios se enfocaron en el juego brusco de la Albiceleste y fueron muy críticos.

Foto: El Heraldo
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El combinado albiceleste perdió 1-0 ante España con anotación de Ferran Torres en el génesis del segundo tiempo extra. Argentina no pudo revalidar el título logrado en Qatar 2022. Estas fueron las portadas de medios internacionales:

Foto: Cortesía Selección de Argentina
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The Telegraph: "España gana el Mundial en un triunfo del fútbol sobre la violencia argentina".

 Foto: Cortesía redes
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La BBC tituló: "Una victoria para el fútbol".

Foto: Cortesía redes
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En tanto, el medio The Times tituló: "El método español vence la locura argentina en una final polémica".

Foto: Cortesía redes
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RMC Sports de Francia mencionó que a Argentina le faltó elegancia por darle la espalda a España durante la celebración.

Foto: Cortesía redes
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The Guardian escribió: "Una España dominante gana el Mundial tras un gol en la prórroga que destrona a una Argentina con diez hombres en la final".

Foto: Cortesía redes
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The Sun fue muy crítico con el juego de Argentina y escribió: "Noche de pelea".

 Foto: Cortesía redes
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Le Parisien de Francia hizo eco de estas portadas y es que The Telegraph publicó una crónica donde iniciaron con esto: "Fútbol 1, Criminales 0".

Foto: Cortesía redes
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Diario AS tituló: "El mundo es nuestro".

Foto: Cortesía redes
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A su vez, el medio español El Chiringuito puso en su portada: "Ganó el fútbol".

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El diario Clarín dio las gracias a sus jugadores y tituló en la crónica: "Entregaron todo: nada que reprochar".

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