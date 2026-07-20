"Fútbol 1, Criminales 0": medios internacionales explotan contra Argentina tras perder la final del Mundial

Diversos medios internacionales explotaron contra la Selección de Argentina tras caer en la final de la Copa del Mundo ante España. Los medios se enfocaron en el juego brusco de la Albiceleste y fueron muy críticos.
El combinado albiceleste perdió 1-0 ante España con anotación de Ferran Torres en el génesis del segundo tiempo extra. Argentina no pudo revalidar el título logrado en Qatar 2022. Estas fueron las portadas de medios internacionales:
The Telegraph: "España gana el Mundial en un triunfo del fútbol sobre la violencia argentina".
La BBC tituló: "Una victoria para el fútbol".
En tanto, el medio The Times tituló: "El método español vence la locura argentina en una final polémica".
RMC Sports de Francia mencionó que a Argentina le faltó elegancia por darle la espalda a España durante la celebración.
The Guardian escribió: "Una España dominante gana el Mundial tras un gol en la prórroga que destrona a una Argentina con diez hombres en la final".
The Sun fue muy crítico con el juego de Argentina y escribió: "Noche de pelea".
Le Parisien de Francia hizo eco de estas portadas y es que The Telegraph publicó una crónica donde iniciaron con esto: "Fútbol 1, Criminales 0".
Diario AS tituló: "El mundo es nuestro".
A su vez, el medio español El Chiringuito puso en su portada: "Ganó el fútbol".
El diario Clarín dio las gracias a sus jugadores y tituló en la crónica: "Entregaron todo: nada que reprochar".