Fichajes: Se va de PSG, Barcelona se pronuncia sobre Julián Álvarez y; ¿nuevo DT en Argentina?

Dardo de Barcelona por Julián Álvarez y Argentina podría tener nuevo DT. Así se mueve el mercado de fichajes internacional.
Schjelderup, en la órbita del Tottenham. El club londinense continúa buscando al sucesor de Heung-min Son. Ni Richarlison ni Randal Kolo Muani, quien jugó cedido, lograron convencer, por lo que los Spurs siguen explorando el mercado. De acuerdo con Pete O'Rourke, de Football Insider, el joven noruego Andreas Schjelderup es uno de los principales candidatos para reforzar el ataque.
Scaloni deja abierta la puerta a su salida. Después de la derrota de Argentina por 1-0 frente a España en la final del Mundial, Lionel Scaloni evitó confirmar su continuidad. El entrenador aseguró que respetará su contrato hasta diciembre y, una vez finalice, evaluará con calma si sigue al frente de la Albiceleste.
PSG avanza por Diomandé. Fabrizio Romano informa que el conjunto parisino ya alcanzó un acuerdo con Yan Diomandé, futbolista del RB Leipzig. No obstante, todavía falta que ambos clubes pacten las condiciones del traspaso.
Oulai ya es nuevo jugador de la Fiorentina. El centrocampista marfileño, una de las revelaciones del Mundial, fue anunciado oficialmente por el club italiano. La operación se cerró por 25 millones de euros fijos más cuatro en variables, y el contrato será válido hasta 2031.
El fichaje de Vozinha por Colo Colo se enfría. Cuando todo apuntaba a que el veterano guardameta caboverdiano de 40 años llegaría al cuadro chileno, la negociación dio un giro inesperado. En las últimas horas, Colo Colo habría optado por otro arquero y la operación estaría cerca de caerse.
El Borussia Dortmund aparece como el favorito para hacerse con Konstantinos Karetsas, joven promesa griega que también despierta el interés del Chelsea.
Crystal Palace encuentra un posible relevo para Lacroix. El Evening Standard señala que el club inglés tiene en la mira al defensor Chrislain Matsima, actualmente en el Augsburgo, como candidato para reforzar la zaga.
Tras la salida de Denzel Dumfries y las dudas sobre posibles reemplazos como Palestra y Khalaili, Inter estudia distintas alternativas y no descarta intentar el regreso de Ivan Perisic.
Aunque aún no existe una fecha oficial para el anuncio, L'Equipe asegura que la Federación Francesa prevé presentar a Zinedine Zidane entre finales de la próxima semana y el inicio de la siguiente. Los contratos del nuevo cuerpo técnico entrarían en vigor el 1 de septiembre.
Juventus pregunta por Richarlison. Aunque Kolo Muani y Pellegrino siguen encabezando la lista de delanteros, la 'Vecchia Signora' también se ha interesado por el atacante brasileño del Tottenham. Según Il Corriere dello Sport, su salida rondaría los 20 millones de euros y también cuenta con ofertas desde Turquía y Arabia Saudita.
Laporta insiste en Julián Álvarez. Durante su visita a Nueva York para presenciar la final del Mundial, el presidente del Barcelona reiteró el interés por el delantero argentino. Joan Laporta afirmó que el club azulgrana presentó una propuesta importante al Atlético de Madrid.
Van Dijk podría cambiar de destino. Diversos medios griegos aseguran que el defensor neerlandés estaría valorando dejar el Liverpool para continuar su carrera en el fútbol turco.
Pensando en la Eurocopa de 2028, Paolo Maldini, recientemente nombrado director técnico de la selección italiana, tendría como gran objetivo convencer a Pep Guardiola para asumir el cargo de seleccionador.
Juventus contempla a De Gea. Desde Italia aseguran que el arquero español aparece como una alternativa para el conjunto de Turín en caso de no concretarse la llegada de Emiliano 'Dibu' Martínez.
Manchester United incorpora a Tynan Thompson. Los 'Red Devils' hicieron oficial la contratación del extremo izquierdo de 18 años, quien llega procedente del Tottenham y no alcanzó a debutar con el primer equipo.
Fabrizio Romano informa que el club italiano no abandona las negociaciones y ya trabaja en una tercera oferta para convencer al West Ham de vender a Crysencio Summerville.
Leão medita salir del Milan. Según La Gazzetta dello Sport, el extremo portugués desea cambiar de equipo durante este mercado, aunque el conjunto 'rossonero' todavía no ha recibido propuestas formales.
Barcola, ofrecido al Manchester United. RMC Sport asegura que el PSG ha abierto la puerta a la salida del atacante francés y lo ha puesto sobre la mesa del Manchester United. Arsenal, Liverpool, Manchester City y Barcelona también habrían sido informados de la posibilidad de ficharlo.