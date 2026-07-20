Fichajes: Se va de PSG, Barcelona se pronuncia sobre Julián Álvarez y; ¿nuevo DT en Argentina?

Schjelderup, en la órbita del Tottenham. El club londinense continúa buscando al sucesor de Heung-min Son. Ni Richarlison ni Randal Kolo Muani, quien jugó cedido, lograron convencer, por lo que los Spurs siguen explorando el mercado. De acuerdo con Pete O'Rourke, de Football Insider, el joven noruego Andreas Schjelderup es uno de los principales candidatos para reforzar el ataque.