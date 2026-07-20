Messi toma decisión tras perder la final del Mundial ante España: nueve jugadores le siguen

Lionel Messi tomó una decisión tras perder la final de la Copa del Mundo ante España, pero no se quedó solo ya que nueve futbolistas le siguieron en esta determinación. ¿De qué se trata?
Argentina perdió 1-0 la final de la Copa del Mundo ante España con anotación de Ferran Torrres en el inicio del segundo tiempo extra.
De esta manera Argentina se queda con tres Copas del Mundo y España llegó a dos estrellas en su historia.
Tras la final se comenzó a hacer eco sobre la determinación de Lionel Messi y otros nueve futbolistas que le siguieron en esta determinación.
Y es que el combinado argentino volverá hoy a su país donde les tienen preparado un recibimiento, sin embargo, Lionel Messi decidió que no viajará a su país.
Esta misma decisión fue adoptada por otros nueve jugadores que decidieron irse mejor a sus clubes y países donde militan, que trasladarse a Argentina pese al recibimiento que les harán.
Junto a Messi los jugadores que no irán a Argentina son Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso.
Esta decisión no gustó en Argentina, muchos consideraron que deben estar ante el pueblo argentino cuando se pierde y no solo cuando se da la victoria.
El regreso del combinado argentino a su país está pactado para las 5:00 p.m., hora local, donde se hará un recorrido por las principales calles de Buenos Aires.
Aunque no se ha hecho oficial, esta fue la última Copa del Mundo de Lionel Messi que ahora mismo tiene 39 años.