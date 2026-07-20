Escándalo tras Mundial 2026: El durísimo castigo de la FIFA que amenaza a Argentina tras la final

Argentina perdió la final del Mundial 2026 y se metió en tremendo problema. La FIFA abre investigación por este que hicieron ante España.
La FIFA abrió una investigación disciplinaria para analizar los incidentes protagonizados por varios integrantes de la selección argentina tras la final del Mundial 2026 frente a España.
El organismo rector del fútbol mundial revisará los informes arbitrales y todas las imágenes del encuentro antes de determinar si existen motivos para imponer sanciones.
La final terminó con un ambiente de máxima tensión luego de la victoria de España, que se proclamó campeona del mundo al vencer 1-0 a la Albiceleste.
Uno de los principales casos bajo investigación es la expulsión de Leandro Paredes por conducta violenta una vez finalizado el partido.
El mediocampista argentino se vio involucrado en una pelea con varios futbolistas españoles durante las celebraciones posteriores al pitazo final.
La FIFA también evaluará la actuación de Nahuel Molina, señalado por presuntamente propinar un puñetazo al mediocampista español Rodri en medio de los altercados.
Otro de los episodios que será revisado involucra al asistente técnico Roberto Ayala, quien habría empujado a Dani Olmo durante la confrontación.
Las imágenes captadas por las cámaras de televisión serán fundamentales para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.
El organismo disciplinario también investigará la conducta de la delegación argentina durante la ceremonia de premiación.
Varios futbolistas albicelestes dieron la espalda mientras España levantaba el trofeo de campeón del mundo, un gesto que desató una ola de críticas.
La actitud fue interpretada por muchos aficionados y analistas como una muestra de falta de deportividad tras la derrota.
La Comisión Disciplinaria de la FIFA analizará cada uno de los incidentes de manera individual antes de emitir un fallo definitivo.
Dependiendo de las conclusiones de la investigación, los implicados podrían enfrentarse a suspensiones, multas económicas u otras medidas disciplinarias.
Por ahora, la FIFA no ha adelantado qué tipo de castigos podrían aplicarse y mantiene abierto el proceso de evaluación.
Se espera que la resolución oficial sea anunciada en las próximas semanas, una vez que el organismo concluya el análisis de todas las pruebas disponibles.