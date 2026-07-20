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Escándalo tras Mundial 2026: El durísimo castigo de la FIFA que amenaza a Argentina tras la final

Se espera que la resolución oficial sea anunciada en las próximas semanas, una vez que el organismo concluya el análisis de todas las pruebas

  • Actualizado: 20 de julio de 2026 a las 08:51
Escándalo tras Mundial 2026: El durísimo castigo de la FIFA que amenaza a Argentina tras la final
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Argentina perdió la final del Mundial 2026 y se metió en tremendo problema. La FIFA abre investigación por este que hicieron ante España.

Fotos: EFE.
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La FIFA abrió una investigación disciplinaria para analizar los incidentes protagonizados por varios integrantes de la selección argentina tras la final del Mundial 2026 frente a España.

 CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE
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El organismo rector del fútbol mundial revisará los informes arbitrales y todas las imágenes del encuentro antes de determinar si existen motivos para imponer sanciones.

 Omar Alonso / EFE
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La final terminó con un ambiente de máxima tensión luego de la victoria de España, que se proclamó campeona del mundo al vencer 1-0 a la Albiceleste.

 Angel Colmenares / EFE
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Uno de los principales casos bajo investigación es la expulsión de Leandro Paredes por conducta violenta una vez finalizado el partido.

 LAVANDEIRA JR / EFE
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El mediocampista argentino se vio involucrado en una pelea con varios futbolistas españoles durante las celebraciones posteriores al pitazo final.

 LAVANDEIRA JR / EFE
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La FIFA también evaluará la actuación de Nahuel Molina, señalado por presuntamente propinar un puñetazo al mediocampista español Rodri en medio de los altercados.

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Otro de los episodios que será revisado involucra al asistente técnico Roberto Ayala, quien habría empujado a Dani Olmo durante la confrontación.

 SARAH YENESEL / EFE
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Las imágenes captadas por las cámaras de televisión serán fundamentales para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.

 WILL OLIVER / EFE
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El organismo disciplinario también investigará la conducta de la delegación argentina durante la ceremonia de premiación.

 Angel Colmenares / EFE
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Varios futbolistas albicelestes dieron la espalda mientras España levantaba el trofeo de campeón del mundo, un gesto que desató una ola de críticas.

 LAVANDEIRA JR / EFE
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La actitud fue interpretada por muchos aficionados y analistas como una muestra de falta de deportividad tras la derrota.

 CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE
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La Comisión Disciplinaria de la FIFA analizará cada uno de los incidentes de manera individual antes de emitir un fallo definitivo.

 SARAH YENESEL / EFE
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Dependiendo de las conclusiones de la investigación, los implicados podrían enfrentarse a suspensiones, multas económicas u otras medidas disciplinarias.

 SARAH YENESEL / EFE
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Por ahora, la FIFA no ha adelantado qué tipo de castigos podrían aplicarse y mantiene abierto el proceso de evaluación.

 WILL OLIVER / EFE
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Se espera que la resolución oficial sea anunciada en las próximas semanas, una vez que el organismo concluya el análisis de todas las pruebas disponibles.

 CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE
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